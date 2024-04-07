Нойер и Сане смогут сыграть с «Арсеналом» в ЛЧ. Мюллер останется в запасе, если Коман будет готов к матчу

Мануэль Нойер восстановится к матчу с «Арсеналом».

« » сыграет с « » в первом матче 1/4 финала во вторник, 9 апреля.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хользнер, , получивший травму в расположении сборной Германии, будет готов к предстоящему матчу. , пропустивший игру с «Хайденхаймом» (2:3), также сможет сыграть в этой встрече.

Также сообщается, что решение об участии в матче Кингсли Комана будет принято в ближайшее время. Если француз будет готов к игре, то он может выйти в стартовом составе вместо Томаса Мюллера.