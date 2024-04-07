Нойер и Сане смогут сыграть с «Арсеналом» в ЛЧ. Мюллер останется в запасе, если Коман будет готов к матчу

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Томас Мюллер Кингсли Коман Лерой Сане Футбол

Мануэль Нойер восстановится к матчу с «Арсеналом».

«Бавария» сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хользнер, Нойер, получивший травму в расположении сборной Германии, будет готов к предстоящему матчу. Лерой Сане, пропустивший игру с «Хайденхаймом» (2:3), также сможет сыграть в этой встрече.

Также сообщается, что решение об участии в матче Кингсли Комана будет принято в ближайшее время. Если француз будет готов к игре, то он может выйти в стартовом составе вместо Томаса Мюллера.

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10 комментариев
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Несмотря ни на что, верим в команду и болеем за любимый клуб также несмотря ни на что✊🏻 Mia san Mia!
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Ответ grin478
Как бы мы не играли, всегда наш клиент
Плохие новости: у нас вместо Мустафи - каменная стена.
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Ответ Тимирлан Набиев
Очень хочу победы Арсенала в АПЛ. Но они потратят много сил с Баварией
Когда команда участвует лишь в двух турнирах, это не страшно
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Очень хочу победы Арсенала в АПЛ. Но они потратят много сил с Баварией
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Удачи Баварии!Нужно чтить традиции и громить лондонску выскочку!
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Ответ Den-is
Вашим клиентом он был, когда у Арсенала в обороне был проходной двор. Теперь проходной двор у вас) Хахахахахахахахахахахаах. Пристегнитесь покрепче, вашу немецкую колымагу будет сильно трясти
Вот даже соглашусь, мы уже всё пр...Бали, а какие ваши приоритеты)))
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Ответ grin478
Вот даже соглашусь, мы уже всё пр...Бали, а какие ваши приоритеты)))
Мой приоритет - получать удовольствия от каждого матча моей команды и надеяться на лучшее. Но мяч круглый, поэтому ничего не могу гарантировать. Но то что Баварию Арсенал хорошо потрепает, это я гарантирую. Готовьтесь к футболу высокого темпа, головокружительным розыгрышам, интенсивному прессингу. Это вам не Ханданхайм)
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Ответ Den-is
Когда команда участвует лишь в двух турнирах, это не страшно
Просто и там и там не лёгкие соперники
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