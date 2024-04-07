Нойер и Сане смогут сыграть с «Арсеналом» в ЛЧ. Мюллер останется в запасе, если Коман будет готов к матчу
Мануэль Нойер восстановится к матчу с «Арсеналом».
«Бавария» сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник, 9 апреля.
Как сообщает журналист Kicker Георг Хользнер, Нойер, получивший травму в расположении сборной Германии, будет готов к предстоящему матчу. Лерой Сане, пропустивший игру с «Хайденхаймом» (2:3), также сможет сыграть в этой встрече.
Также сообщается, что решение об участии в матче Кингсли Комана будет принято в ближайшее время. Если француз будет готов к игре, то он может выйти в стартовом составе вместо Томаса Мюллера.