Лотар Маттеус: «Тухель не может достучаться до команды, делает странные заявления. Могу представить, что «Бавария» отреагирует в ближайшие 48 часов, так продолжаться не может»

Лотар Маттеус допустил, что «Бавария» уволит тренера после игры с «Хайденхаймом».

«Неудачное выступление против «Боруссии» на прошлой неделе и сегодняшний результат говорят о многом.

Томас Тухель больше не может достучаться до команды, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.

Я могу представить, что «Бавария» отреагирует на это в течение ближайших 24–48 часов, потому что так больше продолжаться не может. Команде нужен новый импульс, а больше не может его дать», – сказал бывший защитник мюнхенцев в эфире Sky Sport Deutschland.

Ох, «Бавария» проиграла, ведя 2:0. Считаем, когда «Байер» станет чемпионом