Лотар Маттеус: «Тухель не может достучаться до команды, делает странные заявления. Могу представить, что «Бавария» отреагирует в ближайшие 48 часов, так продолжаться не может»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Хайденхайм Футбол

Лотар Маттеус допустил, что «Бавария» уволит тренера после игры с «Хайденхаймом».

«Неудачное выступление против «Боруссии» на прошлой неделе и сегодняшний результат говорят о многом.

Томас Тухель больше не может достучаться до команды, он проводит странные пресс-конференции и делает странные заявления.

Я могу представить, что «Бавария» отреагирует на это в течение ближайших 24–48 часов, потому что так больше продолжаться не может. Команде нужен новый импульс, а Томас Тухель больше не может его дать», – сказал бывший защитник мюнхенцев в эфире Sky Sport Deutschland.

Ох, «Бавария» проиграла, ведя 2:0. Считаем, когда «Байер» станет чемпионом

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7 комментариев
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Ответ Евгений Сидоров
Выпнуть прямо сейчас и на остаток сезона и ЛЧ дедушку Юппа позвать. По старой памяти хлопнут Арсенал)
Дедушка Юпп уже наверное уехал куда и телефон отключил,чтоб ему не названивали!
+3
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+3
Я считаю, что спрос должен быть абсолютно со всех, да виноват тренер, ни игроки не в меньшей степени тоже. Всех абсолютно послать в душ к Черчесову кроме Кеина
+2
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+2
Выпнуть прямо сейчас и на остаток сезона и ЛЧ дедушку Юппа позвать. По старой памяти хлопнут Арсенал)
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Думаю Бавария просто не команда Тухеля и может у него все получится в другой команде
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Фатальная ошибка поменя Нагелсмана на Тухеля
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Конешн с одной стороны, Хасан и Кан жёстко начудили с увольнением Нагеля, но с другой, у сборной появился реальный шанс претендовать на золотые медали Евро
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После Гваридолы Баварию никто дольше двух лет не тренировал.
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