«Бавария» в день 30-летия геноцида в Руанде почтила память жертв видео с Нойером, Дэвисом и Гнабри

«Бавария» почтила память жертв геноцида в Руанде.

В видео, призванном поддержать народ Руанды в 30-летнюю годовщину событий, снялись голкипер , защитник и вингер .

«Kwibuka означает «помнить». Сегодня мы вместе с народом Руанды вспоминаем 30-летнюю годовщину и отдаем дань уважения трансформации страны за последние 30 лет», – гласит подпись к видеоролику.

Скриншот: твиттер «Баварии»

18 июля 1994 года по приказу правительства хуту был осуществлен геноцид руандийской народности тутси. В ходе этих событий погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 100 000 человек. Общее число жертв составило до 20 процентов от всего населения страны. Геноцид был спланирован политической элитой Руанды и осуществлялся армией, полицией и поддерживающими власть группировками.

В прошлом году «Бавария» заключила пятилетнее партнерское соглашение с Руандой. Партнерство предусматривает сотрудничество «Баварии» с Министерством спорта Руанды по созданию футбольной академии с целью развития футбола в стране.