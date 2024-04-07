«Спартак» выиграл у «Динамо» 3 из 4 матчей в этом сезоне и 6 из последних 10

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

«Динамо» потерпело третье поражение в четырех последних матчах со «Спартаком».

Команда Марцела Лички уступила со счетом 1:2 в 23-м туре Мир РПЛ.

В текущем сезоне клубы встречались четырежды. В чемпионате оба матча выиграл «Спартак» – 1:0 и 2:1. В Фонбет Кубке России команды обменялись победами: 4:1 в пользу красно-белых и 3:0 в пользу их соперника.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Спартак» победил «Динамо» 6 раз и дважды уступил.

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27 комментариев
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Динамо – любимая команда Абаскаля
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лящук просто поставил хату на то что Спартак забьет 2 . Он же не виноват что Динамо больше не забило.
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Лещук, конечно просто в 0 все усилия партнёров стёр
Особенно жаль Нгамале, Бителло, Маричаля и Тюкавина(хоть и не забил два момента своих) - эти прям жилы рвали в матче и оч хороши были

Хотя в целом, Личка и Ко грамотно соперника нейтрализовали, сильно кого-то выделять не стоит, кроме как с минусом Лещука, словившего янки-флешбэки, и Смолова
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Должно де было когда-то повезти Спартаку
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Объективно сильнее! Особенно классные были 4-1 в августе!
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Спартак может быть в самой хреновой форме, сливать факелам, но Динамо обыграет.
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Клиенты
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Ответ King_X
Лещук, конечно просто в 0 все усилия партнёров стёр Особенно жаль Нгамале, Бителло, Маричаля и Тюкавина(хоть и не забил два момента своих) - эти прям жилы рвали в матче и оч хороши были Хотя в целом, Личка и Ко грамотно соперника нейтрализовали, сильно кого-то выделять не стоит, кроме как с минусом Лещука, словившего янки-флешбэки, и Смолова
Смолов теперь балерун) так красиво придумал)
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Ответ ECB
Это не Спартак выиграл. а Динамо проиграло, благодаря игре Лещука...
Когда Спартак проигрывал из-за ошибок Ребровых и Умяровых вас же это не волновало? Так почему вы так упорно об Лещуку вещаете?
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Все значимые матчи выиграл Спартак
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С
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Кто следующий? Идущие на мясо - приветствуют тебя 🤣🤣🤣🤣
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Да в 1986 . Боролись с киевским Динамо . Уезжали на последнюю игру в Киев с 1 места в поезде номер 1 . Приехали в поезде номер 2 со вторым местом .
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Ответ adriano_070
Динамо – любимая команда Абаскаля
а лящук любимый вратарь
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два матча выиграли по делу, один матч мягко говоря повезло...
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Ответ Direct free kick
Всё величие ДиНАмо держалось на людоеде лаврентии берии. Теперь его нет и нет ДиНАмо как топ клуба
Комментарий удален пользователем
Ответ Direct free kick
Всё величие ДиНАмо держалось на людоеде лаврентии берии. Теперь его нет и нет ДиНАмо как топ клуба
Нет

Просто Лиговка к власти пришла
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