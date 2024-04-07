«Спартак» выиграл у «Динамо» 3 из 4 матчей в этом сезоне и 6 из последних 10

«Динамо» потерпело третье поражение в четырех последних матчах со «Спартаком».

Команда Марцела Лички уступила со счетом 1:2 в 23-м туре Мир .

В текущем сезоне клубы встречались четырежды. В чемпионате оба матча выиграл «Спартак» – 1:0 и 2:1. В Фонбет Кубке России команды обменялись победами: 4:1 в пользу красно-белых и 3:0 в пользу их соперника.

За последние 10 матчей во всех турнирах « » победил « » 6 раз и дважды уступил.