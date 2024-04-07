«Спартак» забил и победил впервые за 4 матча в Мир РПЛ после возобновления сезона

«Спартак» прервал серию неудач в чемпионате России.

Команда Гильермо Абаскаля одолела « » (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые победили в чемпионате впервые после возобновления сезона. В предыдущих трех матчах у них были две ничьих (с «Зенитом» и «Уралом») и поражение от «Факела».

Также « » впервые за эти четыре матча удалось забить.

13 апреля московская команда встретится в Мир с «Сочи».