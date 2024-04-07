«Спартак» забил и победил впервые за 4 матча в Мир РПЛ после возобновления сезона
«Спартак» прервал серию неудач в чемпионате России.
Команда Гильермо Абаскаля одолела «Динамо» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.
Красно-белые победили в чемпионате впервые после возобновления сезона. В предыдущих трех матчах у них были две ничьих (с «Зенитом» и «Уралом») и поражение от «Факела».
Также «Спартаку» впервые за эти четыре матча удалось забить.
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Ну-ну...