«Спартак» забил и победил впервые за 4 матча в Мир РПЛ после возобновления сезона

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» прервал серию неудач в чемпионате России.

Команда Гильермо Абаскаля одолела «Динамо» (2:1) в 23-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые победили в чемпионате впервые после возобновления сезона. В предыдущих трех матчах у них были две ничьих (с «Зенитом» и «Уралом») и поражение от «Факела».

Также «Спартаку» впервые за эти четыре матча удалось забить.

13 апреля московская команда встретится в Мир РПЛ с «Сочи».

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37 комментариев
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Это потому, что Лещук – амбассадор WinLine («Лиги ставок», «Фонбет», BetBoom etc - нужное подчеркнуть).
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Лещук: «Хочу достичь уровня Акинфеева: даже если ошибаешься — критикуют других». 😅
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Лещук - лучший игрок Спартака
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Ответ Вячеслав Припузов
С заслуженной волевой победой Спартачи! Верим в команду до конца!
Да какая заслуга..
Мы, по-хорошему, даже на 1 гол не наиграли. Отвратительная игра команды
+10
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+8
С заслуженной волевой победой Спартачи! Верим в команду до конца!
+18
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Ответ Катя.Х.
Личку по делу обыграл Абаскаля, но не смог обыграть Лещука
Личка никого не обыграл счет на табло
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Хорошая двоечка!
Дважды Игнатов, дважды Лещук и дважды Соболев!
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Ответ Groznyi2024
Сыграл так же как Акинфеев в 43 матчах ЛЧ. Достиг уровня
Но в том-то и дело, что Акинфеев 43+ матча в ЛЧ сыграл, а Лещук в этом сезоне поставил рекорд среди сыгранных матчей, сыграв 11(!) матч в сезоне чемпионата.
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Даже ворота не надо увеличивать, когда в воротах Лещук
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Сегодня Лещук был лучшим игроком матча в составе «Спартака»
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Вооот. А хотели Абаскаля убирать. Дельфином кого-то называли
А оно вононо как

Питер и Краснодар сегодня за мясо были жеж
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Соболев молодец , акция как в пятерочке 1+1 . Спасибо лимиту , Лещук лучший игрок Спартака в этом матче
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Ответ 1905vb
Хорошая двоечка! Дважды Игнатов, дважды Лещук и дважды Соболев!
Шестерочка в общем итоге !
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Зенит не может - Спартак поможет !
Братская команда станет досрочно чемпионами !
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Игрой это конечно сложно назвать. Ещё эти вопли Геныча..
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После победы Спартака у Мостового временно не будет работы.
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А как сейчас выглядит лицо того умника,который вчера прогнозировал,как должны выглядеть заголовки всех газет.
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Дубль Лещука
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Рядом с памятником гладиатору,нужен бюст Лещука.
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Ответ Вячеслав Припузов
С заслуженной волевой победой Спартачи! Верим в команду до конца!
Какая за луженная победа??? Идите Лещу проставляйтесь
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Рыжий все грузанул на красное и победил! А вообще это было эпично и представляю тишину в раздевалке Динамо. А Феде и воротчику смело можно там вломить
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Ответ Direct free kick
С победой главного клуба России!
ну да какой клуб такая и победа лещук цырк устроил и шапито победило
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Почаще надо с «динамо» просто играть )
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Состояния Мостового меня больше интересует
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Ответ ДудьСдулся
Спартак продолжают убивать. Караскаль наиграл на три жёлтые не получил ни одной, пенальти не было, Вальбуэна в прыжке, локтем бьёт Соболева на красную--нет даже штрафного. Но неубиваемый Соболев прихлопывает Динамо, как назойливую муху. Потому что Спартак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пенка чистая была, все остальное да но не на красную
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Ответ Жил был пес
Пенка чистая была, все остальное да но не на красную
Две желтые одному игроку это не красная?
Ну-ну...
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