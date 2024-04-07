У «Динамо» 3 поражения и 1 победа в 4 последних матчах

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка Футбол

«Динамо» выиграло лишь 1 из 4 последних матчей во всех турнирах.

Сегодня бело-голубые уступили «Спартаку» в матче 23-го тура Мир РПЛ (1:2).

«Динамо» одержало единственную победу в 4 последних матчах – над «СКА Хабаровск» в Фонбет Кубке России (2:1).

При этом команда Марцела Лички проиграла все остальные матчи на этом отрезке.

По итогам этого тура «Зенит» оторвался от «Динамо» на 6 баллов, а «Краснодар» – на 5.

 

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36 комментариев
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Главное чтобы руководство не уволила Личку, он за заслуживает ещё одного сезона в Динамо
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Личка, выпустив Лещука в основе и Смолова на замену, оставил команду вдеветяром.
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Больше всего жаль Марцела.
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Не только недовратари. Есть и другие проблемы, в частности в защите. Конкретно в матче со Спартаком и отдельные нападающие смотрелись дровяным, это Смолов и Грулев. Неужели Смолова укусил Соболев, как "классно" он в штрафной завалился, противно смотреть, наверное ничего уже больше не умеет.
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Ответ lovec23
Хочется спросить у болельщиков Динамо, может есть смысл поставить кого нибудь из молодых . Лещук и Шунин не оставляют шансов команде
При чем здесь болельщики? А по сути купили же Кудравца, он всё-таки за сборную Белоруссии выступает, наверное стоило тренерам на него обратить внимание. А этих недовратарей вон из команды.
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Ответ Кирилл Демченко
Главное чтобы руководство не уволила Личку, он за заслуживает ещё одного сезона в Динамо
Абаскаля тоже можно оставить
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Пусть Смолов подарит пару билетов в дельфинарий. Лещук надеюсь последний матч играл в этой команде
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Ответ Дурачок
Личка, выпустив Лещука в основе и Смолова на замену, оставил команду вдеветяром.
Всё так конечно, но надо т самим забивать, Тюкавин мог всё решить , и не было бы такой концовки.Обидно проигрывать в такой игре.
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Ответ Дядя ТУРА
Комментарий удален модератором
Надо было вместо Смолова вратаря менять)
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Надо было меньше о борьбе за чемпионство говорить, а в футбол играть
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Можно ставить хату, что в следующем матче в старте будет Шунин
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Ответ hulk&boloto
Надо было вместо Смолова вратаря менять)
Смолова- не Смолова. А если бы не Лещук то Динамо бы не проиграло. И с Ростовом намного лучше бы сыграли.
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Ответ Vitor Dia
Можно ставить хату, что в следующем матче в старте будет Шунин
Надо дать третьему вратарю себя попробывать,чтобы хоть эти два бездаря подумали,что может что-то не так.
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Спасибо, Игорь. Нам понравится матч. Чемпионская игра, не иначе.
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Откровенно плохо играли и без настроения только с Зенитом. Даже с Ростовом начало матча и вторая половина второго тайма были очень достойными. Проблема, что привоз с Ростовом выключил команду на 40 минут, да и сегодня тоже после первого гола как будто впечатлились сильнее, чем следовало.
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У Лещука ставка горела
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Веснааааа
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Ответ Vitor Dia
Можно ставить хату, что в следующем матче в старте будет Шунин
В нападении??? 🤣🔥
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Ответ T622222
В нападении??? 🤣🔥
В нападении будет реджиста и ассистент Лещук
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Нападение не забивает, защита не страхует вратаря, вратарь не может удержать мяч или перевести его в безопасное место.
Одним словом ВЕСНА!
А весной команда дуреет…
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Ответ Nick Crosier
Надо дать третьему вратарю себя попробывать,чтобы хоть эти два бездаря подумали,что может что-то не так.
Думаю можно и Паршивлюка поставить. Хуже точно не будет, а нам зато веселье)))
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Ответ Vitor Dia
Можно ставить хату, что в следующем матче в старте будет Шунин
а потом 2 рую что минимум один привезет
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Перефразируя: болельщики Динамо в цирке не смеются...
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Комментарий удален модератором
Хочется спросить у болельщиков Динамо, может есть смысл поставить кого нибудь из молодых . Лещук и Шунин не оставляют шансов команде
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забивать надо что бы были победы
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Это такая борьба за чемпионство. Вы не понимаете.
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Чемпионы по игре
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