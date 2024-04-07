У «Динамо» 3 поражения и 1 победа в 4 последних матчах

«Динамо» выиграло лишь 1 из 4 последних матчей во всех турнирах.

Сегодня бело-голубые уступили « » в матче 23-го тура Мир (1:2).

« » одержало единственную победу в 4 последних матчах – над «СКА Хабаровск» в Фонбет Кубке России (2:1).

При этом команда Марцела Лички проиграла все остальные матчи на этом отрезке.

По итогам этого тура «Зенит» оторвался от «Динамо» на 6 баллов, а «Краснодар» – на 5.