У «Динамо» 3 поражения и 1 победа в 4 последних матчах
«Динамо» выиграло лишь 1 из 4 последних матчей во всех турнирах.
Сегодня бело-голубые уступили «Спартаку» в матче 23-го тура Мир РПЛ (1:2).
«Динамо» одержало единственную победу в 4 последних матчах – над «СКА Хабаровск» в Фонбет Кубке России (2:1).
При этом команда Марцела Лички проиграла все остальные матчи на этом отрезке.
По итогам этого тура «Зенит» оторвался от «Динамо» на 6 баллов, а «Краснодар» – на 5.
Одним словом ВЕСНА!
А весной команда дуреет…