Лэмпард может возглавить сборную Канады. Федерация хочет, чтобы тренер подготовил команду к домашнему ЧМ-2026

Теги Челси Фрэнк Лэмпард ФК Торонто премьер-лига Англия сборная Канады по футболу ЧМ-2026 Мауро Бьелло Джон Хердман Футбол

Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером сборной Канады.

Как сообщает The Telegraph, Канадская федерация футбола рассматривает бывшего игрока «Челси» Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера национальной сборной для подготовки команды к домашнему чемпионату мира 2026 года, который совместно с Канадой примут США и Мексика.

В настоящее время у Канады есть временный главный тренер Мауро Бьелло, который был помощником Джона Хердмана, ушедшего с этого поста прошлым летом, чтобы возглавить «Торонто».

Ранее Лэмпард заявлял, что готов вернуться к тренерской работе, если поступит интересное предложение.

«Я наслаждаюсь общением с семьей и надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Надеюсь, появится что-то подходящее для меня, я очень хочу снова начать работать.

Это очень напряженная работа, поэтому, когда ты от нее отрываешься, так приятно быть рядом со своими детьми. Ты любишь эту работу, понимаешь, насколько она сложна в наши дни. Мне нравились все клубы, в которых я работал. Все они были большими вызовами для меня по разным причинам. Мне нравится работать с игроками, развивать команду, так что посмотрим, что будет дальше», – отмечал бывший хавбек сборной Англии.

Последним местом работы Лэмпарда был «Челси». Англичанин был исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 после увольнения Грэма Поттера.

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1 комментарий
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Совсем недавно некто Мауриньо мечтал о работе тренером сборной.
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