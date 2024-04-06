Лэмпард может возглавить сборную Канады. Федерация хочет, чтобы тренер подготовил команду к домашнему ЧМ-2026

Фрэнк Лэмпард может стать главным тренером сборной Канады.

Как сообщает The Telegraph, Канадская федерация футбола рассматривает бывшего игрока «Челси» на пост главного тренера национальной сборной для подготовки команды к домашнему чемпионату мира 2026 года, который совместно с Канадой примут США и Мексика.

В настоящее время у Канады есть временный главный тренер Мауро Бьелло, который был помощником Джона Хердмана, ушедшего с этого поста прошлым летом, чтобы возглавить «Торонто».



Ранее Лэмпард заявлял, что готов вернуться к тренерской работе, если поступит интересное предложение.



«Я наслаждаюсь общением с семьей и надеюсь, что когда-нибудь вернусь. Надеюсь, появится что-то подходящее для меня, я очень хочу снова начать работать.

Это очень напряженная работа, поэтому, когда ты от нее отрываешься, так приятно быть рядом со своими детьми. Ты любишь эту работу, понимаешь, насколько она сложна в наши дни. Мне нравились все клубы, в которых я работал. Все они были большими вызовами для меня по разным причинам. Мне нравится работать с игроками, развивать команду, так что посмотрим, что будет дальше», – отмечал бывший хавбек сборной Англии.

Последним местом работы Лэмпарда был « ». Англичанин был исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2022/23 после увольнения Грэма Поттера.