Почеттино о фанатах «Челси»: «Я не буду целовать эмблему, чтобы понравиться болельщикам. Не собираюсь лицемерить и говорить, что люблю их. Потребуется время, чтобы построить отношения»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался об отношениях с болельщиками «Челси».

«Это нормально, я пришел из другого клуба, и я должен убедить фанатов. Я заплатил своей репутацией, чтобы прийти сюда, в молодую команду, которую нужно строить. Мы знали, что перед нами стоит сложная задача – построить команду, выигрывать матчи и брать на себя риски в отношениях с болельщиками.

Я с самого начала сказал, что не буду целовать эмблему, чтобы понравиться фанатам. Я хочу, чтобы команда побеждала, верила в себя и строила хорошие отношения. Я не собираюсь лицемерить и говорить, что люблю болельщиков, потому что я знаю, что на построение отношений потребуется время», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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