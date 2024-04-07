«Челси» не проигрывает 7 матчей подряд – впервые с октября 2022-го

«Челси» продлил серию без поражений до 7 матчей.

В сегодняшней игре 32-го тура «синие» сыграли вничью с « » (2:2).

« » не проигрывает во всех турнирах после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в Кубке английской лиги. В 7 последних матчах лондонцы одержали 4 победы и трижды сыграли вничью.

Текущая серия «Челси» без поражений – самая длинная с осени 2022 года, когда «синие» не проигрывали в 9 матчах подряд с 14 сентября по 25 октября.