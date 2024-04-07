«Челси» не проигрывает 7 матчей подряд – впервые с октября 2022-го

Теги Челси Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Кубок английской лиги Футбол

«Челси» продлил серию без поражений до 7 матчей.

В сегодняшней игре 32-го тура АПЛ «синие» сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Челси» не проигрывает во всех турнирах после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в Кубке английской лиги. В 7 последних матчах лондонцы одержали 4 победы и трижды сыграли вничью.

Текущая серия «Челси» без поражений – самая длинная с осени 2022 года, когда «синие» не проигрывали в 9 матчах подряд с 14 сентября по 25 октября.

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11 комментариев
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супер замены Поча
+3
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Как же так… столько денег влито и просто в пустую. Расстраивает даже не счет, а то что игры совсем нет. Бернли, отскок от МЮ и Шеффилд. Просто боль. Неужели Почу дадут еще одну предсезонку… Судя по компетентности нового руководства, ожидать можно всего.
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Тренер Шеффилда уже готов был смирится с поражением а потом включается поч со своими гениальными заменами.
+1
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Ответ Роман
Шеффилд потерял 3 очка.
точнее 2
+1
0
+1
Шеффилд потерял 3 очка.
+3
-3
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эхх зачем такие трусливые замены? с командой 20 место играли которая дарила всем очки🤦🤦🤦, могли же дальше играть без этих замен
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Заголовок новости внушает оптимизм.
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Ура 7 матчей Поч каким-то чудом спасается от заслуженных поражений. Среди его нынешних достижений ничьи с Бернли и Шеффилдом с 20 и 19 места, котрые ближе к поражениям.
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