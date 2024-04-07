«Динамо» отстало от «Зенита» на 6 очков, от «Краснодара» – на 5. «Спартак» идет 6-м

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

«Динамо» отстало от лидирующего в чемпионате России «Зенита».

Команда Марцела Лички сегодня уступила «Спартаку» (1:2) в 23-м туре. У нее осталось 38 очков.

«Зенит», обыграв сегодня «Балтику» (1:0), оторвался от «Динамо» на 6 баллов. «Краснодар», одолевший вчера «Пари НН» (4:3), опережает московскую команду на 5 очков.

ЦСКА и «Локомотив» отстают от «Динамо» на 2 очка, «Спартак» – на 3.

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60 комментариев
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В Петровском парке есть маяк...
+48
-3
+45
Спортс,почему еще нету комментариев Радимова насчёт суперматча Лещука?) мы все ждём))))
+32
-1
+31
Смолов в нападении - ошибка! Лещук в воротах - фатальная ошибка 🤣
+25
-1
+24
Ответ T622222
Смолов в нападении - ошибка! Лещук в воротах - фатальная ошибка 🤣
Смолов - конкретный клоун. Вышел на замену и через пару минут рухнул на газон как мешок с гомном и получил желтую за симуляцию.
+23
0
+23
Ответ luu
В Петровском парке есть маяк...
Он светит там всегда
+19
0
+19
Урал сократил отставание от «динамо» до 18 очков
+15
0
+15
Ответ luu
В Петровском парке есть маяк...
И говорит: "Постой фанат,
+12
0
+12
Зенит:’Мы делаем все для вас. Все чтобы возродить интригу. А вы,эх вы. Фу такими быть."
+9
-1
+8
Ответ luu
В Петровском парке есть маяк...
2455
+8
0
+8
Сержант лучший в Спартаке!!!
+6
0
+6
Ответ luu
В Петровском парке есть маяк...
Осталось всего 2456.
Уверен, они справятся!
+5
0
+5
И снова чемпионство в дупе где-то,
Спасибо Лещуку за это!
+7
-3
+4
Спасибо нашему фарму за победу на Динамо!
+14
-10
+4
В Зените Адамов за одну ошибку на лавку отправился.
+4
0
+4
Динамо специалисты в плане позора
то в большинстве проигрыват то ведя в несколько мячей влетают,теперь лещ исполнил
+3
0
+3
Ответ Nick Crosier
Зенит:’Мы делаем все для вас. Все чтобы возродить интригу. А вы,эх вы. Фу такими быть."
Зенит, играя вполноги большую часть сезона, также на 1 месте, по глупости просто раздав 10-15 очков. Фору дали)
+3
0
+3
Как же так, должны были обходить Краснодар и бороться с Зенитом 🤡
+4
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Ответ ARAMIS777
И снова чемпионство в дупе где-то, Спасибо Лещуку за это!
Ну, ваши защитники тоже могли бы чуть лучше себя проявить в этих эпизодах, тем более зная Лещука
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
и как, самый радостный?)
Обычный. Кроет почем зря и Лещука и Умярова.
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Просто не все ещё за🔍 собраны.
+3
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Ответ Enotic
И говорит: "Постой фанат,
Зайди скорей сюда
+2
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Спортс,почему еще нету комментариев Радимова насчёт суперматча Лещука?) мы все ждём))))
Радимов в студии.
+3
-1
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Хоть бы у Лещука интервью взяли, узнали бы что ему мешает мяч ловить.
+2
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То ли ещё будет. С такими недовратарями можно и из пятерки вылететь. Зачем купили Кудравца? Может быть пора его уже поставить в ворота, как ни как в сборной Белоруссии играет.
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Вычеркиваем.
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Ответ Electro
В Зените Адамов за одну ошибку на лавку отправился.
ну тут может личка хотел дать ему уверенности, оставив, поверив так сказать, но после таких матчей мне кажется кипер должен на банке посидеть немного) че зря динамики летом взяли Кудравца, игрок сборной, играл в еврокубках, пусть получит свой шанс
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Ответ Direct free kick
ДиНамО уже больше 60 лет не было чемпионом
49 лет .
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Ответ Древний спартач
49 лет .
Куцый 1976 смешно учитывать всерьёз
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Ответ ARAMIS777
И снова чемпионство в дупе где-то, Спасибо Лещуку за это!
Вы рассчитывали на чемпионство, серьёзно ?
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Ответ mishanyushka
Отличное уточнение! Со знанием статистики!
Можно сказать, юбилейная отсечка.
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