«Динамо» отстало от «Зенита» на 6 очков, от «Краснодара» – на 5. «Спартак» идет 6-м
«Динамо» отстало от лидирующего в чемпионате России «Зенита».
Команда Марцела Лички сегодня уступила «Спартаку» (1:2) в 23-м туре. У нее осталось 38 очков.
«Зенит», обыграв сегодня «Балтику» (1:0), оторвался от «Динамо» на 6 баллов. «Краснодар», одолевший вчера «Пари НН» (4:3), опережает московскую команду на 5 очков.
ЦСКА и «Локомотив» отстают от «Динамо» на 2 очка, «Спартак» – на 3.
Уверен, они справятся!
Спасибо Лещуку за это!
то в большинстве проигрыват то ведя в несколько мячей влетают,теперь лещ исполнил