«Динамо» отстало от «Зенита» на 6 очков, от «Краснодара» – на 5. «Спартак» идет 6-м

«Динамо» отстало от лидирующего в чемпионате России «Зенита».

Команда Марцела Лички сегодня уступила « » (1:2) в 23-м туре. У нее осталось 38 очков.

« », обыграв сегодня «Балтику» (1:0), оторвался от «Динамо» на 6 баллов. « », одолевший вчера «Пари НН» (4:3), опережает московскую команду на 5 очков.

и « » отстают от «Динамо» на 2 очка, «Спартак» – на 3.