Ошибки Лещука привели к голам в ворота «Динамо» в двух матчах подряд – со «Спартаком» и «Ростовом»
Игорь Лещук допустил ошибку во втором матче подряд.
На 74-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов нанес из-за пределов штрафной площади удар в нижний левый от себя угол ворот «Динамо».
Голкипер попытался поймать мяч, но тот от его рук отскочил к Александру Соболеву, и форвард сравнял счет – 1:1.
В прошлом матче, с «Ростовом» в Фонбет Кубке России, неудачная передача Лещука привела к голу в ворота «Динамо».
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