Ошибки Лещука привели к голам в ворота «Динамо» в двух матчах подряд – со «Спартаком» и «Ростовом»

Игорь Лещук допустил ошибку во втором матче подряд.

На 74-й минуте матча 23-го тура Мир полузащитник « » нанес из-за пределов штрафной площади удар в нижний левый от себя угол ворот «Динамо».

Голкипер попытался поймать мяч, но тот от его рук отскочил к , и форвард сравнял счет – 1:1.

В прошлом матче, с «Ростовом» в Фонбет Кубке России, неудачная передача Лещука привела к голу в ворота «Динамо».

«Ростов» забил «Динамо» после ошибки Лещука. Щетинин перехватил пас голкипера