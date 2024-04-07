Ошибки Лещука привели к голам в ворота «Динамо» в двух матчах подряд – со «Спартаком» и «Ростовом»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Александр Соболев Михаил Игнатов Футбол

Игорь Лещук допустил ошибку во втором матче подряд.

На 74-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов нанес из-за пределов штрафной площади удар в нижний левый от себя угол ворот «Динамо».

Голкипер попытался поймать мяч, но тот от его рук отскочил к Александру Соболеву, и форвард сравнял счет – 1:1.

В прошлом матче, с «Ростовом» в Фонбет Кубке России, неудачная передача Лещука привела к голу в ворота «Динамо».

«Ростов» забил «Динамо» после ошибки Лещука. Щетинин перехватил пас голкипера

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78 комментариев
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Во всём виноват Радимов, хайпует на легенде, а он мячи ловить не может.
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Давно ясно, что в Динамо нет хорошего вратаря. Обе дырки, ещё и контракты на полтора ляма подписывают. Дикость просто.
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А что вы хотели, усталость, ведь этот америкафоб, проведя аж целых 10 матчей за один лишь этот сезон, практически выполнил по матчам норму всей предыдущей а может и будущей карьеры)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А что вы хотели, усталость, ведь этот америкафоб, проведя аж целых 10 матчей за один лишь этот сезон, практически выполнил по матчам норму всей предыдущей а может и будущей карьеры)
И при всём при этом уже заработал себе на безбедную старость, просто просидев на динамовской лавке 8 лет и катаясь по стране за компанию с основой. Потом будет вещать, как тяжела и трудна жизнь профессионального паспортиста.
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Ответ Evgeny Trifonov
Во всём виноват Радимов, хайпует на легенде, а он мячи ловить не может.
Да тут скорее Байден опять мешал
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Ответ Дядя ТУРА
Да тут скорее Байден опять мешал
Наоборот, в Америке бы он меньше пропускал!
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Срочно еще одну поездку в Америку этому господину)
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проклятые пендосы
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Две одинаковые ошибки....))) ахахаха.....
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Не один раз, а два раза. Одинаково два раза))
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В России не было пока
Голкипера, смешнее Лещука
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Абаскаль не может - Лещук поможет
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Второй гол привёз американский турист 😂😂😂
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Я высказывался в защиту Лещука, когда его не за дело травили. Но сегодня аргументов за него нет. Две грубые ошибки, проиграли из-за него.
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Надо больше интервью раздавать. Балабол блть. Взял и игру мясу подарил. Ставьте Кудравца уже. Хуже не будет.
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Ответ el ruso guapo
Давно ясно, что в Динамо нет хорошего вратаря. Обе дырки, ещё и контракты на полтора ляма подписывают. Дикость просто.
Динамо всегда на зпшки для бездарей не скупилось-Саня Стул не даст соврать. Видимо половина от зп идёт по карманам обратно в клуб.
+6
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Лещуку можно заканчивать. Хотя, Шунин то и не лучше..
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И еще раз он пропустил ровно такой же гол – удар Игнатова и Соболев с метра в пустые закатывает
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Лещук:’Стабильность.Вот мой конек"
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На выход обоих вратарей и Смолова к ним в чемодан для веса…пусть в Дубай едет школьников тренирует
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Ответ ОттоДракула
Динамо всегда на зпшки для бездарей не скупилось-Саня Стул не даст соврать. Видимо половина от зп идёт по карманам обратно в клуб.
Да вряд ли в карман. Тут скорее некомпетентность руководства и агентские связи. Они свои деньги и так получат.
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Ну что ж, вот так легко Лещ становится легендой клуба, даже напрягаться не пришлось
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Смолов не меньше накосепорил за 20 отведенных ему минут.
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Сделает нарезку привозов, будет американцам на Таймс-сквер показывать.
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Две дырки , столько лет в Динамо.
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Лещук сделал дубль)
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Он ещё раз ошибся. Капец. Любой школьник стоя ногой остановил бы эти мячи и дальше пошёл. Этот падает.
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изначально писал, что удивлен, что Лещук в калитке......распишитесь..
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Ответ Бартоломью
Про "технаря" Федю все забыли - бездарно запорол голевой момент, после которого началась голевая атака "Спартака"...
технарь Федя закончился на ЧМ-2018 после своей паненки
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Леща надо.
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