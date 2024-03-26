Мостовой о Лещуке: «Узнал о нем благодаря Радимову – Влад сказал, что это запасной вратарь «Динамо». До этого не знал, кто он такой»
Александр Мостовой высказался об Игоре Лещуке.
Экс-игрок сборной России заявил, что узнал о голкипере «Динамо» благодаря Владиславу Радимову.
«До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать? Влад мне сказал, что это запасной вратарь «Динамо». Я не знал об этом.
Я знаю Черчесова, Шунина, Дасаева, Акинфеева. Я где-то прочитал слова Игоря про Радимова, поэтому у Влада спросил: «Кто это?». Не слышал ничего о нем раньше. Благодаря Радимову я узнал про Лещука», – сказал Мостовой.
Меня в школе так учили, в Китае живут китайцы, в Африке негры...
Хотя... Может быть это просто такой тонкий юмор был и Мостовой прекрасно знает, кто такой Лещук.
Молодые должны меня знать, а не я их.