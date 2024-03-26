Мостовой о Лещуке: «Узнал о нем благодаря Радимову – Влад сказал, что это запасной вратарь «Динамо». До этого не знал, кто он такой»

Теги Игорь Акинфеев Владислав Радимов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Ринат Дасаев Динамо Москва Александр Мостовой Антон Шунин Игорь Лещук Футбол

Александр Мостовой высказался об Игоре Лещуке.

Экс-игрок сборной России заявил, что узнал о голкипере «Динамо» благодаря Владиславу Радимову.

«До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать? Влад мне сказал, что это запасной вратарь «Динамо». Я не знал об этом.

Я знаю Черчесова, Шунина, Дасаева, Акинфеева. Я где-то прочитал слова Игоря про Радимова, поэтому у Влада спросил: «Кто это?». Не слышал ничего о нем раньше. Благодаря Радимову я узнал про Лещука», – сказал Мостовой.

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35 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Это говорит лишь о некомпетентности Мостового,учится на тренера,хочет тренировать в России,но футболом не интересуется и игроками.
Зачем ему знать его ? Он чеканит ? Он 30 лет в футболе ?
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+51
Это говорит лишь о некомпетентности Мостового,учится на тренера,хочет тренировать в России,но футболом не интересуется и игроками.
+45
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+34
Ответ Spartakus1984
Это говорит лишь о некомпетентности Мостового,учится на тренера,хочет тренировать в России,но футболом не интересуется и игроками.
Абаскаль наверняка знал Лещука, перед тем, как возглавить Спартак
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Сейчас еще царь подключится, и Лещуку хана
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Царь тоже на имени Лещука хайпануть решил
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понаберут царей в эксперты по объявлению...
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Немного же он о вратарях и РПЛ в целом знает))
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Радимов подключил тяжелую артиллерию, чтобы окончательно уничтожить Лещкка в СМИ - комментарии Мостового.
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А зачем тогда комментирует, если футболом не интересуешься?! Человек играет в основе 3-го клуба страны на данный момент…
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Ответ Mapk Kpacc
Ну да, Лещ играл в финале кубка, который широко освещался везде из-за вывески, но его не знали. Позорится Мост как часть местных юзеров.
Его дурацкий баннер на Таймс сквер освещался куда шире.
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Ответ Spartakus1984
Это говорит лишь о некомпетентности Мостового,учится на тренера,хочет тренировать в России,но футболом не интересуется и игроками.
Поинтересовался же. Мне кажется тут Мостовой говорит скорее о том, что спортивные заслуги Лещука сильно меньше его публичности.
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Ответ Spartakus1984
Это говорит лишь о некомпетентности Мостового,учится на тренера,хочет тренировать в России,но футболом не интересуется и игроками.
Лещука только в комментах наверное помнят ...
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А с чего его вообще Лещук заинтересовал
+2
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Я знаю Черчесова, Шунина, Дасаева, Акинфеева.
Меня в школе так учили, в Китае живут китайцы, в Африке негры...
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Ну вообще-то уже почти полгода не запасной.
+1
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Кстати как выясняется со временем, вратарь Динамо Лещук, ничем не хуже чем вратари других команд. Назовите мне вратарей других команд, которые не косячили в этом сезоне? Так что не удивлюсь, если Лещук вскоре попадёт в Сборную России.
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Ответ Mapk Kpacc
Ну да, Лещ играл в финале кубка, который широко освещался везде из-за вывески, но его не знали. Позорится Мост как часть местных юзеров.
Лещук : умею давать леща!
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Вот эта эксперт конечно,ещё и тренировать хочет
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Ну так Саша надо чаще чемпионат и кубок смотреть, а не в ночной хоккейной лиге пиариться. В аминьевских банях телевизора нет?
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Лещуку вообще по..р знает его Мостовой или нет
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Чему удивляться? Мостового по этому даже с Матч-ТВ в итоге убрали. Его приглашали высказаться по какому-нибудь матчу, потом выяснялось, что он матч этот смотрел в кабаке, сидя спиной к экрану. Поэтому и экспертиза его была обычно такая - он на вопрос отвечал таким же ответом. "Александр, вы, считаете, что здесь тренер зря сменил схему во втором тайме?". "Ну да, я считаю, что зря он поменял схему". "Вы имеете в виду, что 4-3-3 здесь подходила больше, чем 4-4-2?". "Да, 4-3-3 здесь подходила больше, чем 4-4-2". С таким же успехом экспертом мог быть и попугай.
Хотя... Может быть это просто такой тонкий юмор был и Мостовой прекрасно знает, кто такой Лещук.
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Ответ Spartakus1984
Это говорит лишь о некомпетентности Мостового,учится на тренера,хочет тренировать в России,но футболом не интересуется и игроками.
Знать игроков должен скаут и сотрудник селекционного отдела, тренер должен знать качества своих игроков и как выжать из них максимум применяя разные тактики и нивелировать их слабые стороны. Но Мостовой этим интервью показал себя не особо интеллектуалом, хотя бы из-за надменности его заявления
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Да мостовой уже не помнит никого ,завтра опять забудет кто такой Лещук и Радимов
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Ответ Михаил1970
Откуда Мостовой про Радимова знает? На ТВ познакомились?
Благодаря Булановой имхо)
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Ответ freeman123
Знать игроков должен скаут и сотрудник селекционного отдела, тренер должен знать качества своих игроков и как выжать из них максимум применяя разные тактики и нивелировать их слабые стороны. Но Мостовой этим интервью показал себя не особо интеллектуалом, хотя бы из-за надменности его заявления
Мы вообще никто-просто болельщики но знаем же многих игроков разных клубов.А Мостовой должен смотерть матчи РПЛ, изучать команды, а елси бы смотрел то знал игроков,вывод,он не смотрит.
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Мостовой: Я знаю вратарей 90-х и нулевых.
Молодые должны меня знать, а не я их.
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Современной вратарской школой интересуется, судя по списку
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Ну да, Лещ играл в финале кубка, который широко освещался везде из-за вывески, но его не знали. Позорится Мост как часть местных юзеров.
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Откуда Мостовой про Радимова знает? На ТВ познакомились?
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Благодаря Полине его узнало гораздо больше людей
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