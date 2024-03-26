Мостовой о Лещуке: «Узнал о нем благодаря Радимову – Влад сказал, что это запасной вратарь «Динамо». До этого не знал, кто он такой»

Александр Мостовой высказался об Игоре Лещуке.

Экс-игрок сборной России заявил, что узнал о голкипере « » благодаря .

«До того момента я не знал, кто такой Лещук. А кто это? Откуда я мог про него знать? Влад мне сказал, что это запасной вратарь « ». Я не знал об этом.

Я знаю , , , . Я где-то прочитал слова Игоря про Радимова, поэтому у Влада спросил: «Кто это?». Не слышал ничего о нем раньше. Благодаря Радимову я узнал про », – сказал .