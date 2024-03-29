Личка про 1:4 с «Ростовом»: «Соперник был лучше, не боялся. Не буду злиться на Лещука: если «Динамо» хочет играть в пас от вратаря, такие ситуации могут быть»
Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» (1:4).
– Вы не раз проигрывали в «Оренбурге» с таким счетом. Сегодня был вопрос психологии, команда «поплыла»? И как будете ее выводить из этого состояния?
– В раздевалке я сказал [футболистам], чтобы они не ждали, что я буду кричать. Я сделал замены, попросил играть острее, искать удары, пробовать забить быстро. Наш гол мог внести интригу, но соперник забил четвертый.
Не хочу искать оправданий, соперник был лучше. Когда мы могли выйти в атаку, то разворачивались. «Ростов» сегодня не боялся, играл на скорости длинным мячом.
В эпизоде с первым голом я не буду злиться на вратаря. Если мы хотим играть в пас от вратаря, то такие ситуации могут быть.
Второй гол связан с плохой коммуникацией. Если мяч у тебя, ты должен идти и искать, а если будешь стоять, то не забьешь, – сказал главный тренер «Динамо».