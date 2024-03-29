Личка про 1:4 с «Ростовом»: «Соперник был лучше, не боялся. Не буду злиться на Лещука: если «Динамо» хочет играть в пас от вратаря, такие ситуации могут быть»

Теги Ростов Динамо Москва Игорь Лещук Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» (1:4).

– Вы не раз проигрывали в «Оренбурге» с таким счетом. Сегодня был вопрос психологии, команда «поплыла»? И как будете ее выводить из этого состояния?

– В раздевалке я сказал [футболистам], чтобы они не ждали, что я буду кричать. Я сделал замены, попросил играть острее, искать удары, пробовать забить быстро. Наш гол мог внести интригу, но соперник забил четвертый.

Не хочу искать оправданий, соперник был лучше. Когда мы могли выйти в атаку, то разворачивались. «Ростов» сегодня не боялся, играл на скорости длинным мячом.

В эпизоде с первым голом я не буду злиться на вратаря. Если мы хотим играть в пас от вратаря, то такие ситуации могут быть.

Второй гол связан с плохой коммуникацией. Если мяч у тебя, ты должен идти и искать, а если будешь стоять, то не забьешь, – сказал главный тренер «Динамо».

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39 комментариев
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Только на Спортсе вышел материал про чемпионскую гонку, как Динамо выражает решительное несогласие с автором и выбывает из неё
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Юбилей все ближе. 50 лет без чемпионств
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Ответ Чебурашка от Гены
Песьяков все три игры весной очень надёжен. Не одной ошибки, даже помарки в этих матчах.
Так вся команда смотрится совершенно по другому. И отдохнуть за зиму успели (и физически, и психологически), и новички "ко двору пришлись".
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Если Динамо хочет играть через пасы вратаря, надо находить вратаря получше. Ну может Кудравец вытеснит Лещука из состава.
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Сразу вспоминаются привозы Песьякова, и ничего: продолжает играть. Играть и спасать!
Песьяков все три игры весной очень надёжен. Не одной ошибки, даже помарки в этих матчах.
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Сразу вспоминаются привозы Песьякова, и ничего: продолжает играть. Играть и спасать!
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Играть в пас от вратаря?! Так если давать некуда, почему нельзя выбить мяч в поле? Или надо гол в свои ворота организовывать? Привоз чистой воды
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Такой пасище выдать прям в штрафной и действительно, что на него обижаться. На дураков не обижаются! А сколько было понтов, мы будем бороться за первое место. Вот вам и Марцел Личка, удивил так удивил, команду просто не подвёл к этой игре. Уже после Зенита надо было задуматься, три недели было. Это что за подготовка? Ни одного удара по воротам, а по нашим три гола.
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Личка не понимает как строить игру в обороне. А команды без обороны никогда ничего не выигрывают.
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Марцел это было видно по игре в Питере на кубок! Где выводы!? Почему мы боимся играть в футбол ДОМА!? Что за проходной двор в защите? Почему Скопинцев не в старте?
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Ответ krealpmoney
так там несколько раз повтор показывали, он смотрит вперед и голову не опускал, видит что пас на защитника будет подставой и все равно дает, помутнение походу какое-то
Да. Посмотрел обзор. Помутнение. Возможно, заранее принял решение и заклинило.
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Ответ Чебурашка от Гены
Неожиданно набежал Щетинин. Наверное, увидел своего защитника одного и голову опустил перед пасом.
Игрока Ростова же видно было что накрывает…. Команда не готова была совершенно к игре, видимо сборные наложили отпечаток, ждем следующий тур. Там и ответы будут
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Если мы хотим играть в пас от вратаря, то нужен другой вратарь и другие защитники. На этих неуклюжих бревен страшно смотреть, когда они с мячом. Шунин и Лещук ногами играть никогда не умели и в своем возрасте вряд ли уже научатся.
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Ответ Motive Shark
Играть в пас от вратаря?! Так если давать некуда, почему нельзя выбить мяч в поле? Или надо гол в свои ворота организовывать? Привоз чистой воды
Неожиданно набежал Щетинин. Наверное, увидел своего защитника одного и голову опустил перед пасом.
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Он как в воду глядел перед игрой сказав о 3-4 мячах.
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Ответ Олег Грачёв
Только на Спортсе вышел материал про чемпионскую гонку, как Динамо выражает решительное несогласие с автором и выбывает из неё
Ещё и статья про текущие самые длительные серии, где Динамо тоже упоминается (11 матчей без поражений)
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Ответ Валерий Сергеевич
Привет Виталь, а вот здесь я с тобой не соглашусь, Динамо нанесли 10 ударов в створ, а забили один, а Ростов 7 ударов в стало и забили 4, а что касается Лещука, его фраерская игра при введении мяча уже надоела, это ведь не первый раз и ещё про усиление, вот оно и сказывается, не можем мы своими силами закрыть дыры в обороне, но руководство зажимает деньги, а вот Газпром всё делает для команды, поэтому они на верху а про нас и писать не охота.
Привет Сергеич! Я имел ввиду до счета 0-3 ни одного удара по воротам. Такую фору дать это не хоккей, где три банки отыгрываются. Если Кудашев в хоккее для меня предсказуемый, то тут прям не ожидал, было три недели косяки в игре исправить. Думал шайба закончилась, в футболе интрига будет. Уже не будет, с такой игрой чемпионами не становятся!!!
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Неделю назад где-то было интервью Акинфеева здесь же, где он говорил, что в пас от вратаря он играть в нашей лиге не будет, т.к. у нас не умеют так защитники играть и будут привозы, дак Игоряна все заклеймили стариканом не желающим следовать современным трендам футбола)))
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Марцел, а ты не хочешь например пригласить тренера в штаб по организации оборонительных действий? Не хотите ли вы улучшить игру на стандартных положениях - как у своих, так и у чужих ворот? Или будем продолжать надеятся на индивидуальные качества Бителло, Тюкавина, Карраскаля и ждать что забьем больше чем пропустим???
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Видимо план Лички на игру, не сработал. Вратари беда Динамо.
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Ответ Вольфсбург
Такой пасище выдать прям в штрафной и действительно, что на него обижаться. На дураков не обижаются! А сколько было понтов, мы будем бороться за первое место. Вот вам и Марцел Личка, удивил так удивил, команду просто не подвёл к этой игре. Уже после Зенита надо было задуматься, три недели было. Это что за подготовка? Ни одного удара по воротам, а по нашим три гола.
Привет Виталь, а вот здесь я с тобой не соглашусь, Динамо нанесли 10 ударов в створ, а забили один, а Ростов 7 ударов в стало и забили 4, а что касается Лещука, его фраерская игра при введении мяча уже надоела, это ведь не первый раз и ещё про усиление, вот оно и сказывается, не можем мы своими силами закрыть дыры в обороне, но руководство зажимает деньги, а вот Газпром всё делает для команды, поэтому они на верху а про нас и писать не охота.
+3
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+1
Быстро иллюзии о чемпионстве растаяли...
+2
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+1
Ещё бы он сказал что соперник был хуже, после такого счёта на табло
+1
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Не, ребята, с Лещуками и Паршивлюками вы чемпионами не будете, а с Тюкавиными и Смоловыми - тем более.
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"Не смотрел,но осуждаю."(с)
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Ответ Motive Shark
Играть в пас от вратаря?! Так если давать некуда, почему нельзя выбить мяч в поле? Или надо гол в свои ворота организовывать? Привоз чистой воды
Согласен полностью. Он уже не в первый раз вот так в борьбу отдает, непонятно зачем.
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Ответ Чебурашка от Гены
Неожиданно набежал Щетинин. Наверное, увидел своего защитника одного и голову опустил перед пасом.
так там несколько раз повтор показывали, он смотрит вперед и голову не опускал, видит что пас на защитника будет подставой и все равно дает, помутнение походу какое-то
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Ну что получили по щам чемпионы хреновы ?
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Ответ Motive Shark
Игрока Ростова же видно было что накрывает…. Команда не готова была совершенно к игре, видимо сборные наложили отпечаток, ждем следующий тур. Там и ответы будут
Всё ясно было после окончания трансферной компании. Прошлогодний опыт показал, что необходимо усиление центра обороны, замена вратарской линии. И надо прекратить Личке мариновать Скопинцева на скамейке. Всем же было видно, что по скорости Паршевлюк явно слабее соперников.
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Ответ mosport
Юбилей все ближе. 50 лет без чемпионств
В 1976 чемпионы весны. Полноценные чемпионы 1963 год. 61 год назад
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