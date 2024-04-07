У вратаря «МЮ» Онана 120 сэйвов в АПЛ – больше всех

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Фулхэм премьер-лига Англия Лутон Альфонс Ареоля Бернд Лено Томас Камински Андре Онана Футбол

Андре Онана чаще других вратарей в АПЛ спасает свою команду.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» в текущем чемпионате Англии отразил 120 ударов. По этому показателю он лидирует в лиге.

На втором месте идет Томас Камински из «Лутона» (119 сэйвов), на третьем – Альфонс Ареоля из «Вест Хэма» (113), на четвертом – Бернд Лено из «Фулхэма» (112).

Подробно со статистикой Онана можно ознакомиться здесь.

«МЮ» допускает в среднем 23 удара за матч по своим воротам в АПЛ в 2024-м. Всего 253 удара в 11 играх с начала года

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40 комментариев
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По PSxG +3,2,! в топе вратарей апл
+39
-1
+38
Ответ Will Turner
По PSxG +3,2,! в топе вратарей апл
Мне тут говорили, что эта статистика ничего не значит. И что нападающие бьют прям в Онану, заслуг его в этом нет. Все 120 ударов в него, а выбор позиции это миф) скоро эти эксперты тут отпишутся
+23
-3
+20
Надеюсь он оклемался. По последним играм смотрится очень уверенно
+20
-1
+19
неудивительно - нет более расстреливаемых ворот, чем ворота МЮ
+14
0
+14
Ответ Абдул Абакаев
ему эту статку защита МЮ набивает
защита мю? которая по 25 ударов за матч допускает?;)
+17
-6
+11
Ответ Will Turner
защита мю? которая по 25 ударов за матч допускает?;)
Беззащита.
+6
0
+6
😄 да уж. Тен Хаг физрук но Ливеру нащелкал по носу. Онана дырка но в топе по сейвам. Что ты такое МЮ?
+7
-1
+6
ему эту статку защита МЮ набивает
+9
-4
+5
Подождите, стоп, так он же дырка и пропускает всё, что в него летит?
Как так? Непорядок
+4
0
+4
Ответ Will Turner
защита мю? которая по 25 ударов за матч допускает?;)
тем самым набивает ему статку
+5
-1
+4
Ответ Will Turner
защита мю? которая по 25 ударов за матч допускает?;)
В этом и суть, чел...
+4
0
+4
Ответ Will Turner
По PSxG +3,2,! в топе вратарей апл
Да как же так ! Не может такого быть ! Он же дырка ?
+6
-2
+4
Ответ Эльшод Насыров
Отличная стата, интересно откуда у такого топаря минусовая разница забитых и пропущенных?)
Минусовая разница не у него, а у команды. Или в том, что команда мало забивает тоже он виноват?
+4
-1
+3
Сегодня был оплотом надёжности
+3
-1
+2
Ответ Will Turner
защита мю? которая по 25 ударов за матч допускает?;)
ну он это и имел ввиду, 25 ударов пропускает защита и набивает стату Онане
+2
0
+2
Вы издеваетесь? Что значит «оборона дырка вот и стата»??? Эти удары, которые защита допускает тоже отбить ещё надо, если что! А иначе так про любого вратаря сказать можно
+1
0
+1
Ну так, а я что, спорю что ли? Тогда он косячил, сейчас адаптировался, тащит как может
+1
0
+1
МЮ версии Тен Хага конечно же команда парадоксов. И можно сказать - вот как тактика животворящая статистику сэйвов Онаны в геометрической улучшает, но кэф надежности, если брать хоккейный аналог, от этого нисколько не повышается, и в очковом эквиваленте от этого болелам манкунианцев ни тепло-ни холодно, скорее немного жарко.
+1
0
+1
Если посмотреть на команды соседей Онаны по этому рейтингу, можно осознать текущий уровень обороны МЮ)
А сам он безусловно крут
+2
-1
+1
Ответ Street Fighter
Пропускает — виноват Онана, защита ни причем Спасает — это все защита набивает, Онана ни причем
да тут очевидно же, что защита оценена в негативном ключе
+1
0
+1
Ответ Абдул Абакаев
ему эту статку защита МЮ набивает
Вот же читеры !
+1
0
+1
Ответ Nickolay Lyskov
Гол Диаза никак не влияет на это, да.
Как связан гол Диаса с действиями Онана?
+2
-1
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Ответ Тумбочка Тевеса
Как связан гол Диаса с действиями Онана?
Ну вообще-то топовый кипер даже из вратарской отбивает 10 из 10 🤣
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Ответ Тумбочка Тевеса
Как связан гол Диаса с действиями Онана?
Вероятно, что никак. Удар практически во вратаря, который зачем-то уже стоит на коленях.
+1
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Ответ Street Fighter
Подождите, стоп, так он же дырка и пропускает всё, что в него летит? Как так? Непорядок
А ЛЧ нам в одно лицо кто слил?
+1
-1
0
Ответ Street Fighter
Вы издеваетесь? Что значит «оборона дырка вот и стата»??? Эти удары, которые защита допускает тоже отбить ещё надо, если что! А иначе так про любого вратаря сказать можно
Нужно не на количество сейвов смотреть а на процент,хотя у камерунца она тоже не плоха.
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Ответ Фанат спорта01
Нужно не на количество сейвов смотреть а на процент,хотя у камерунца она тоже не плоха.
Пару-тройку недель назад Андре был в топ-3 по проценту сейвов
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Ответ Street Fighter
Минусовая разница не у него, а у команды. Или в том, что команда мало забивает тоже он виноват?
А в том что у него столько сейфов, это только его заслуга? Оборона дырка вот и стата, чему радоваться - не понятно))
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Ответ Абдул Абакаев
тем самым набивает ему статку
ахаха. количество ударов же не повышает шанс пропустить;)
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7хаг набивает стату Онане, чтобы никто не вспоминал его позорное отношение к Давиду
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