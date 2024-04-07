У вратаря «МЮ» Онана 120 сэйвов в АПЛ – больше всех

Андре Онана чаще других вратарей в АПЛ спасает свою команду.

Голкипер « » в текущем чемпионате Англии отразил 120 ударов. По этому показателю он лидирует в лиге.

На втором месте идет из « » (119 сэйвов), на третьем – Альфонс Ареоля из « » (113), на четвертом – Бернд Лено из « » (112).

Подробно со статистикой Онана можно ознакомиться здесь.

«МЮ» допускает в среднем 23 удара за матч по своим воротам в АПЛ в 2024-м. Всего 253 удара в 11 играх с начала года