У вратаря «МЮ» Онана 120 сэйвов в АПЛ – больше всех
Андре Онана чаще других вратарей в АПЛ спасает свою команду.
Голкипер «Манчестер Юнайтед» в текущем чемпионате Англии отразил 120 ударов. По этому показателю он лидирует в лиге.
На втором месте идет Томас Камински из «Лутона» (119 сэйвов), на третьем – Альфонс Ареоля из «Вест Хэма» (113), на четвертом – Бернд Лено из «Фулхэма» (112).
Подробно со статистикой Онана можно ознакомиться здесь.
«МЮ» допускает в среднем 23 удара за матч по своим воротам в АПЛ в 2024-м. Всего 253 удара в 11 играх с начала года
Как так? Непорядок
А сам он безусловно крут