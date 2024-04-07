«МЮ» допускает в среднем 23 удара за матч по своим воротам в АПЛ в 2024-м. Всего 253 удара в 11 играх с начала года
«Манчестер Юнайтед» допустил более 250 ударов по своим воротам в АПЛ с начала года.
Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Ливерпулем» в 32-м туре АПЛ (2:2).
В этом матче мерсисайдцы пробили по воротам Андре Онана 28 раз.
Всего в 2024 году соперники пробили по воротам «МЮ» 253 раза в 11 матчах Премьер-лиги, то есть в среднем по 23 удара за матч.
«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ
Занимая 6-е место в АПЛ команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей !