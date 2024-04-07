«МЮ» допускает в среднем 23 удара за матч по своим воротам в АПЛ в 2024-м. Всего 253 удара в 11 играх с начала года

«Манчестер Юнайтед» допустил более 250 ударов по своим воротам в АПЛ с начала года.

Сегодня команда сыграла вничью с « » в 32-м туре АПЛ (2:2).

В этом матче мерсисайдцы пробили по воротам 28 раз.

Всего в 2024 году соперники пробили по воротам «МЮ» 253 раза в 11 матчах Премьер-лиги, то есть в среднем по 23 удара за матч.

«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ