«МЮ» допускает в среднем 23 удара за матч по своим воротам в АПЛ в 2024-м. Всего 253 удара в 11 играх с начала года

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» допустил более 250 ударов по своим воротам в АПЛ с начала года.

Сегодня команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Ливерпулем» в 32-м туре АПЛ (2:2).

В этом матче мерсисайдцы пробили по воротам Андре Онана 28 раз.

Всего в 2024 году соперники пробили по воротам «МЮ» 253 раза в 11 матчах Премьер-лиги, то есть в среднем по 23 удара за матч.

«Ливерпуль» 62 раза пробил по воротам «МЮ» за две игры в чемпионате. Это рекорд АПЛ

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10 комментариев
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Какие то космические цифры! Аутсайдеры блин так не играют.
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МЮ вообще уникальная команда.
Занимая 6-е место в АПЛ команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей !
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Новый рекорд от тен хага ✅
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
МЮ вообще уникальная команда. Занимая 6-е место в АПЛ команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей !
никому, кроме Мойеса, не удалось скинуть МЮ ниже 6 места. и Тен Хагу не удастся
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Сплошное доминирование.
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Вы ничего не понимаете, это лысый гений так закаляет Онану чтоб он в будущем стал непробиваемым
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А ведь идут на 6 месте, играя из рук вон плохо. Даже Реал не факт, что такой же фартовый как эти
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Не касательно конкретного матча, но кроме всего прочего это и "подборы" не работают, и зоны не перекрываются, но создаются моменты для атак вторым темпом
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