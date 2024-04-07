Клопп о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» должен был выиграть, это очевидно. 1:0 – меньшее, на что мы могли рассчитывать после 1-го тайма. И до, и после пропущенных голов были хорошие моменты»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Андре Онана Доминик Собослаи Футбол

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» сыграл лучше «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы должны были выиграть этот матч, это очевидно. Мы должны были забивать больше еще в первом тайме. У соперника не было ударов в первом тайме, и 1:0 – меньшее, на что мы могли рассчитывать.

Бруну забил отличный гол. Затем в дело вступил стадион, и нам потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя, а соперник забил еще один яркий гол. У нас были хорошие моменты и до, и после того, как мы пропустили.

Ну, теперь у нас на очко больше, чем раньше.

Соперник выложился по полной, так бывает. Онана сделал потрясающий сэйв после удара Собослаи. В других эпизодах мы немного спешили, я бы предпочел, чтобы мы делали еще одно касание.

Нам нужно сохранять спокойствие на этом пути. Наши голы привели нас туда, где мы находимся сейчас. График плотный, и это хорошо. Я не на седьмом небе от счастья, но ничего страшного. Я не злюсь на парней, но я просто не собираюсь позволять некоторым вещам происходить по ходу игры. Мы опускались слишком глубоко, во многих ситуациях могли лучше держать мяч. Нужно действовать активно.

Команда, которая выиграет чемпионат, должна это заслужить. Мы участвуем в гонке, и меня это абсолютно устраивает», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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49 комментариев
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Нуньесу премию Дарвина
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Все-таки не хватает интеллекта в атаке. Мане и Фирмино были гораздо более умными игроками.
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Ответ mr Gadisov
По сути полный ахтунг, три одинаковых матча по рисунку Клопп по сути все провалил Что в первом круге не смогли выиграть, что в кубке то же самое только МЮ на каждый забитый огрызался и выиграл, что сегодня отскочили Что мешает играть моменты до верного, без всяких этих атак с пятками и тд Просто злости не хватает
Так а кто виноват, что Нуньесы-Луисы с двух метров выше ворот бьют.
+27
0
+27
Юрген, что это , когда команда в десятый раз порет выходы 5 в 2 , 4 в 2?
+23
0
+23
Ничья в пользу МС, у них в концовке соперники полегче. Для Арсенала надежда что Ливерпуль и МС потеряют очки в подподряд трех гостевых матчах на фоне еврокубков и внутренних кубков , но им самим нужно хорошо сыграть с мю, Челси, Астон виллой и тотенхэммом.
+7
0
+7
Ответ mr Gadisov
По сути полный ахтунг, три одинаковых матча по рисунку Клопп по сути все провалил Что в первом круге не смогли выиграть, что в кубке то же самое только МЮ на каждый забитый огрызался и выиграл, что сегодня отскочили Что мешает играть моменты до верного, без всяких этих атак с пятками и тд Просто злости не хватает
- Клопп по сути все провалил

- Что мешает играть моменты до верного, без всяких этих атак с пятками и тд

))
+8
-1
+7
джеррадский синдром
+8
-2
+6
Ответ Слава Каплунов
Не хватает игрока который последний пас отдаст , их нет , раньше это мог сделать тиаго
Странно упоминать в этом контексте Тьяго, если он за всю карьеру в Ливерпуле дай Бог наберёт половину матчей одного сезона.
+5
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+5
Ливерпулю нужен хороший чистый форвард, который будет завершать у ворот,
+5
0
+5
Реализация-то хромает, последнего паса нет, вот и не забили больше
+4
0
+4
Ответ Крыс Пол
Скажите Юргену, что футбол состоит из двух таймов. Во втором Эрик переиграл немецкого специалиста, как это было и 3 недели назад.
Он сам себя переиграл когда выпустил Куансу а не Конате. Куанса только в этом сезоне начал попадать на основной состав.
+7
-3
+4
Ответ Groznyi2024
Нуньесу премию Дарвина
Ему родители присвоили авансом))
+5
-2
+3
Ответ Groznyi2024
Нуньесу премию Дарвина
Бил бью и буду бить. А ваши ожидания... ваши проблемы.
+3
0
+3
По сути полный ахтунг, три одинаковых матча по рисунку Клопп по сути все провалил
Что в первом круге не смогли выиграть, что в кубке то же самое только МЮ на каждый забитый огрызался и выиграл, что сегодня отскочили
Что мешает играть моменты до верного, без всяких этих атак с пятками и тд
Просто злости не хватает
+8
-6
+2
клоуны набросились на клоппа за матч, в котором переиграли соперника полностью и потеряли очки лишь из-за привоза и запоротых моментов.
просто не повезло, играли хорошо, надо жить дальше
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Ответ Topar Topovic
Легенда Майнца довольна,ведь главное для Юргена-деньги и веселить мир.Цели Ливерпуля-о чем вы?Клоппу пофиг
Без Клоппа ливер был бы в таблице между мю и челси.
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Ответ aseke
Все-таки не хватает интеллекта в атаке. Мане и Фирмино были гораздо более умными игроками.
Они ещё лучше завершали. Были психологически устойчивыми. А у Мане и лидерские качества есть.
+1
0
+1
Ответ Крыс Пол
Скажите Юргену, что футбол состоит из двух таймов. Во втором Эрик переиграл немецкого специалиста, как это было и 3 недели назад.
Где он его переиграл лол, его команда забила чудо-голы
+4
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+1
В прошлом году на Энфилде залетело все. В этом году, когда так нужна была победа, нет. Такова игра в футбол.
+1
0
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он прав в том что ничего еще не потеряно. готовимся к игре с Аталантой
+1
0
+1
Ответ LiverpoolUA
Юрген, что это , когда команда в десятый раз порет выходы 5 в 2 , 4 в 2?
это прям да. Такие вещи вроде как специально на тренировках отрабатываются
+1
0
+1
не сильно пониимаю критику в адрес Клоппа.... пропустили двух дураков, не забили до фига, матч сложный и на ОТ прогулки не ждали, ведь МЮ и на последнем месте всем сольёт, но на Ливерпуль соберётся.... такой же Эвертон ещё впереди....
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У Салаха был не лучший матч.
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Нульес топ, да ведь? Уровень холланда я слышал
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Ответ Промах Мораты
Нульес топ, да ведь? Уровень холланда я слышал
Допинг Норвегии слабее Хименеса
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Ответ Промах Мораты
Я всегда говорил, что нульес бревно
Нуньеза Голы Аргентине,Бразилии,Реалу говорят о другом
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Ответ Vadim Slutsky
Мне очень нравится Клопп - но нет: это не чемпионская команда. В решающие моменты они всегда мажут. Даже Салах. Нуньес - это вообще ходячий (бегаючий) анекдот.
Я всегда говорил, что нульес бревно
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Ответ DimanYNWA
клоуны набросились на клоппа за матч, в котором переиграли соперника полностью и потеряли очки лишь из-за привоза и запоротых моментов. просто не повезло, играли хорошо, надо жить дальше
Да, они и в предыдущем туре - против последней команды чемпионата - играли хорошо. И даже выиграли: забили победный на 76-й минуте. И тогда ещё подумалось: нет, у "МЮ" они не выиграют.
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Ответ БССР
Ливеру нужен тренер чемпион, а не отец нытик милосердный ....😡
Еманат
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Ответ tiger76
Ничья в пользу МС, у них в концовке соперники полегче. Для Арсенала надежда что Ливерпуль и МС потеряют очки в подподряд трех гостевых матчах на фоне еврокубков и внутренних кубков , но им самим нужно хорошо сыграть с мю, Челси, Астон виллой и тотенхэммом.
Арсеналу играть против Баварии, которая буквально забила на чемпионат, арсенал в самой сложной ситуации
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