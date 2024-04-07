Клопп о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» должен был выиграть, это очевидно. 1:0 – меньшее, на что мы могли рассчитывать после 1-го тайма. И до, и после пропущенных голов были хорошие моменты»

Юрген Клопп считает, что «Ливерпуль» сыграл лучше «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы должны были выиграть этот матч, это очевидно. Мы должны были забивать больше еще в первом тайме. У соперника не было ударов в первом тайме, и 1:0 – меньшее, на что мы могли рассчитывать.

Бруну забил отличный гол. Затем в дело вступил стадион, и нам потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя, а соперник забил еще один яркий гол. У нас были хорошие моменты и до, и после того, как мы пропустили.

Ну, теперь у нас на очко больше, чем раньше.

Соперник выложился по полной, так бывает. Онана сделал потрясающий сэйв после удара . В других эпизодах мы немного спешили, я бы предпочел, чтобы мы делали еще одно касание.

Нам нужно сохранять спокойствие на этом пути. Наши голы привели нас туда, где мы находимся сейчас. График плотный, и это хорошо. Я не на седьмом небе от счастья, но ничего страшного. Я не злюсь на парней, но я просто не собираюсь позволять некоторым вещам происходить по ходу игры. Мы опускались слишком глубоко, во многих ситуациях могли лучше держать мяч. Нужно действовать активно.

Команда, которая выиграет чемпионат, должна это заслужить. Мы участвуем в гонке, и меня это абсолютно устраивает», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.