Шченсны о Йылдызе и «Золотом мяче»: «Поспорил, что он будет номинирован в следующие пять лет. Никогда не видел такого таланта. Уверен, что выиграю пари»

Войчех Шченсны высказался о турецком полузащитнике «Юве» Кенане Йылдызе.

«Я поспорил с одним человеком, что будет в числе номинантов на « » в следующие пять лет.

Я играл со многими игроками, но никогда не видел такого таланта. Я уверен, что выиграю это пари», – заявил вратарь « » .

В этом сезоне Серии А 18-летний Йылдыз сыграл за «Ювентус» 3 матча и забил 2 гола. Его статистику можно увидеть тут.