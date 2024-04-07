Шченсны о Йылдызе и «Золотом мяче»: «Поспорил, что он будет номинирован в следующие пять лет. Никогда не видел такого таланта. Уверен, что выиграю пари»
Войчех Шченсны высказался о турецком полузащитнике «Юве» Кенане Йылдызе.
«Я поспорил с одним человеком, что Кенан Йылдыз будет в числе номинантов на «Золотой мяч» в следующие пять лет.
Я играл со многими игроками, но никогда не видел такого таланта. Я уверен, что выиграю это пари», – заявил вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны.
В этом сезоне Серии А 18-летний Йылдыз сыграл за «Ювентус» 3 матча и забил 2 гола. Его статистику можно увидеть тут.