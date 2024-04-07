Шченсны о Йылдызе и «Золотом мяче»: «Поспорил, что он будет номинирован в следующие пять лет. Никогда не видел такого таланта. Уверен, что выиграю пари»

Теги Ювентус серия А Италия сборная Турции по футболу Золотой мяч Войчех Шченсны Кенан Йылдыз Футбол

Войчех Шченсны высказался о турецком полузащитнике «Юве» Кенане Йылдызе.

«Я поспорил с одним человеком, что Кенан Йылдыз будет в числе номинантов на «Золотой мяч» в следующие пять лет.

Я играл со многими игроками, но никогда не видел такого таланта. Я уверен, что выиграю это пари», – заявил вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны.

В этом сезоне Серии А 18-летний Йылдыз сыграл за «Ювентус» 3 матча и забил 2 гола. Его статистику можно увидеть тут.

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5 комментариев
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Ну то что в число номинантов может попасть, ну а чего нет-то, там больше 50 человек обычно бывает....
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Ответ !!!Bata!!!
Ты главное из Юве уходи в следующем сезоне, сил нет косяки твои лицезреть от матча к матчу)
Но один разок шикарно выручил сегодня, когда в перекладину отбил
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