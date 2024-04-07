Шченсны о том, куда он пропал перед серией пенальти с Уэльсом: «Я пошел разбирать, как они пробивают пенальти, в спокойной обстановке – с сигаретой»

Войчех Шченсны объяснил свой уход перед серией пенальти в игре с Уэльсом.

вышла на , обыграв команду в финале плей-офф квалификации (0:0, пен. 5:4).

«Куда я пропал перед серией пенальти в матче с Уэльсом? Вам сказать официальную или неофициальную версию?

Я пошел разбирать, как они пробивают пенальти, в спокойной обстановке. А «в спокойной обстановке» означает с сигаретой», – сказал вратарь « » и сборной Польши в интервью Foot Truck.