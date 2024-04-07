Шченсны о том, куда он пропал перед серией пенальти с Уэльсом: «Я пошел разбирать, как они пробивают пенальти, в спокойной обстановке – с сигаретой»

Теги Ювентус серия А Италия Сборная Польши по футболу сборная Уэльса по футболу Войчех Шченсны Евро-2024 Футбол

Войчех Шченсны объяснил свой уход перед серией пенальти в игре с Уэльсом.

Сборная Польши вышла на Евро-2024, обыграв команду Уэльса в финале плей-офф квалификации (0:0, пен. 5:4). 

«Куда я пропал перед серией пенальти в матче с Уэльсом? Вам сказать официальную или неофициальную версию?

Я пошел разбирать, как они пробивают пенальти, в спокойной обстановке. А «в спокойной обстановке» означает с сигаретой», – сказал вратарь «Ювентуса» и сборной Польши в интервью Foot Truck.

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3 комментария
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Скилл третьекурсника: перед экзаменом не готовиться, за 5 минут с сигаретой разобраться что к чему и сдать :)
+10
0
+10
Надо было с сигаретой выходить на пенальти
+5
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Ответ Фарид Харисов
Скилл третьекурсника: перед экзаменом не готовиться, за 5 минут с сигаретой разобраться что к чему и сдать :)
хах) хорош)
+2
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+2
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