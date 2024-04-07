«Ахмат» проиграл 3 матча подряд и 4 из 5 последних

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Мирослав Ромащенко Магомед Адиев Футбол

«Ахмат» проиграл третий матч подряд.

В 23-м туре Мир РПЛ «Ахмат» дома уступил «Локомотиву» (0:2).

Грозненцы потерпели третье поражение подряд. До этого они проиграли «Рубину» в чемпионате (1:2) и «Оренбургу» в Фонбет Кубке России (0:1).

В пяти последних матчах у «Ахмата» одна победа над «Волгарем» (2:1) и четыре поражения.

Ранее «Ахмат» принял отставку Мирослава Ромащенко с поста главного тренера. Его сменил Магомед Адиев.

Грозненцы занимают 12-е место в Мир РПЛ с 20 очками.

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4 комментария
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Ташуева зря убрали ещё ранее.
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Однажды Ахмат сумеет выйти в пердив.Верим.
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Чайники, верим!
До лучшей лиги мира осталось не так долго. Вперед, Адиев!
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А их бы в ФНЛ была бы общая радость, но боюсь не дадут….
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