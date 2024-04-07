«Ахмат» проиграл 3 матча подряд и 4 из 5 последних
«Ахмат» проиграл третий матч подряд.
В 23-м туре Мир РПЛ «Ахмат» дома уступил «Локомотиву» (0:2).
Грозненцы потерпели третье поражение подряд. До этого они проиграли «Рубину» в чемпионате (1:2) и «Оренбургу» в Фонбет Кубке России (0:1).
В пяти последних матчах у «Ахмата» одна победа над «Волгарем» (2:1) и четыре поражения.
Ранее «Ахмат» принял отставку Мирослава Ромащенко с поста главного тренера. Его сменил Магомед Адиев.
Грозненцы занимают 12-е место в Мир РПЛ с 20 очками.
До лучшей лиги мира осталось не так долго. Вперед, Адиев!