«Ахмат» проиграл 3 матча подряд и 4 из 5 последних

«Ахмат» проиграл третий матч подряд.

В 23-м туре Мир РПЛ «Ахмат» дома уступил « » (0:2).

Грозненцы потерпели третье поражение подряд. До этого они проиграли «Рубину» в чемпионате (1:2) и «Оренбургу» в Фонбет Кубке России (0:1).

В пяти последних матчах у « » одна победа над «Волгарем» (2:1) и четыре поражения.

Ранее «Ахмат» принял отставку с поста главного тренера. Его сменил .

Грозненцы занимают 12-е место в Мир с 20 очками.