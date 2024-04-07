Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА. Форвард «Локо» не играет с 14 марта

Теги ЦСКА Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия травмы Ахмат Футбол

Артем Дзюба будет готов сыграть в матче с ЦСКА.

Сегодня 35-летний игрок не попал в заявку «Локомотива» на игру 23-го тура против «Ахмата» (2:0, второй тайм).

Форвард также отсутствовал в предыдущей встрече чемпионата России с «Краснодаром». Он не играл с 14 марта.

По информации Sport24, Артем Дзюба, по предварительным прогнозам, будет готов сыграть в матче против ЦСКА в 24-м туре РПЛ, который пройдет 13 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ 18 игр, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно увидеть здесь.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В прятки наигрался🤣🤣🤣
0
0
0
Руку травмировал что ли?:)))
0
0
0
Да дзюба выбил же себе контракт можно пока не напрягаться, потом поднажмёт
0
0
0
какая хорошая новость! Артем, не торопись, поправляйся, в твоем возрасте за здоровьем уже нужно следить, по себе знаю))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий