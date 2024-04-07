Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА. Форвард «Локо» не играет с 14 марта

Артем Дзюба будет готов сыграть в матче с ЦСКА.

Сегодня 35-летний игрок не попал в заявку « » на игру 23-го тура против « » (2:0, второй тайм).

Форвард также отсутствовал в предыдущей встрече чемпионата России с «Краснодаром». Он не играл с 14 марта.

По информации Sport24, , по предварительным прогнозам, будет готов сыграть в матче против в 24-м туре , который пройдет 13 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ 18 игр, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно увидеть здесь.