Картавый Ник не намерен обсуждать медиафутбол из-за конфликтов: «Не хочу кормить демона. Люди и так злые как суки, все уже затрахались цепляться друг к другу»

Никита Ковальчук объяснил, почему он не хочет обсуждать медийный футбол.

«Медиафутбол питается конфликтом. Поэтому я не буду о нем высказываться. Во-первых, я далеко, не знаю и знать не хочу. Во-вторых, я не хочу кормить этого демона, кормить конфликты.

Я в свои 37 лет одну вещь понял: их и так дохера сейчас. Люди и так злые как суки, все уже затрахались цепляться друг к другу по всем возможным поводам…

Я зашел на Спортс, там мои высказывания о Дзюбе и Быстрове в медиафутболе. Я весь подкаст рассказывал о том, как правильно работать с детьми, но там написали только том, что надо брать Быстрова и Дзюбу.

Я не хочу кормить конфликты, я не собираюсь поддерживать эту историю. Я категорически не согласен со многими вещами, которые делают в медиафутболе. И если я смогу хоть немного уменьшить количество конфликтов, заткнув свое хлебало, я собираюсь поступить именно так», – заявил спортивный директор академии «Арис» Лимасол.