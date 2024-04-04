Картавый Ник не намерен обсуждать медиафутбол из-за конфликтов: «Не хочу кормить демона. Люди и так злые как суки, все уже затрахались цепляться друг к другу»

Теги Владимир Быстров Артем Дзюба брань Winline Медиалига «Картавый Ник» Никита Ковальчук Медиафутбол

Никита Ковальчук объяснил, почему он не хочет обсуждать медийный футбол.

«Медиафутбол питается конфликтом. Поэтому я не буду о нем высказываться. Во-первых, я далеко, не знаю и знать не хочу. Во-вторых, я не хочу кормить этого демона, кормить конфликты.

Я в свои 37 лет одну вещь понял: их и так дохера сейчас. Люди и так злые как суки, все уже затрахались цепляться друг к другу по всем возможным поводам…

Я зашел на Спортс, там мои высказывания о Дзюбе и Быстрове в медиафутболе. Я весь подкаст рассказывал о том, как правильно работать с детьми, но там написали только том, что надо брать Быстрова и Дзюбу.

Я не хочу кормить конфликты, я не собираюсь поддерживать эту историю. Я категорически не согласен со многими вещами, которые делают в медиафутболе. И если я смогу хоть немного уменьшить количество конфликтов, заткнув свое хлебало, я собираюсь поступить именно так», – заявил спортивный директор академии «Арис» Лимасол.

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3 комментария
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Кагтавый
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Да уж, новость про Дзюбу конечно идеально выложил спорст, чисто сайт для генерации дерьма в комментах
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Что делают спортивные новости на нашем логопедическом сайте?
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