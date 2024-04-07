Егор Филипенко: «Дзюба – один из сильнейших нападающих в России, даже на данный момент. Он уже всем все доказал»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Егор Филипенко Спорт-Экспресс Футбол

Егор Филипенко поделился мнением об уровне Артема Дзюбы.

«С Дзюбой у нас нормальные отношения, периодически поддерживаем общение. Не сказал бы, что он ушел куда в тень. Все равно считаю его одним из сильнейших нападающих в России, даже на данный момент. Он уже всем все доказал.

Так скажем, это часть его популярности. Конечно, его зовут во многие проекты, и он там участвует, ему нравится. Почему нет? Артем – возрастной футболист. В какой-то степени он готовит себя к жизни, которая будет после футбола», – сказал защитник «Урала». 

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3 комментария
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Особенно он все и всем доказал в Турции.
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Ответ Dinamik1
Особенно он все и всем доказал в Турции.
А как же гол с метра??? Поговори-поговори, игрочишка знает как мен...правоохранителей на болельщиков натравить ;)
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