Егор Филипенко: «Дзюба – один из сильнейших нападающих в России, даже на данный момент. Он уже всем все доказал»

Егор Филипенко поделился мнением об уровне Артема Дзюбы.

«С Дзюбой у нас нормальные отношения, периодически поддерживаем общение. Не сказал бы, что он ушел куда в тень. Все равно считаю его одним из сильнейших нападающих в России, даже на данный момент. Он уже всем все доказал.

Так скажем, это часть его популярности. Конечно, его зовут во многие проекты, и он там участвует, ему нравится. Почему нет? Артем – возрастной футболист. В какой-то степени он готовит себя к жизни, которая будет после футбола», – сказал защитник « ».