Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о поражении от ЦСКА.

Воронежский клуб проиграл матч 23-го тура Мир со счетом 1:4.

– В поражении не одна причина. Мы анализировали перед матчем, старались внести новое, понимали, что не будет некоторых футболистов, но это не главное. Ошиблись в первом голе, во втором тайме старались исправить ситуацию, а после второго мяча вышла молодежь. Ситуация нас немного опустила на землю. Будем стараться становиться командой с агрессивным футболом. Надеемся, что приведем все в порядок и будем набирать очки.

– В матче не хватило самоотдачи. Является ли ЦСКА таким же раздражителем для « », как «Спартак»?

– Любая команда для нас раздражитель, мы понимаем, кто мы и что мы. Мы выходили с задачей выиграть матч, настрой был такой. Бывают моменты, что не сложилось. Будем разбираться, видимо большой перерыв после «Спартака» не пошел на пользу. Будем искать варианты поддержания агрессии.

– С чем связаны замены?

– Я не могу быть недоволен футболистом, мы хотели усилить позиции. Второй мяч нас подкосил, стало сложнее.

– Когда команда проигрывает, всегда появляются лидеры, которые пытаются завести команду. Сегодня таких не было. Они в команде вообще есть?

– Да, у нас есть такие ребята, они игрой и отношением к игре, дисциплиной показывают это. Фамилии? Не хочу говорить по личностям. Если брать посыл в матче, то такие есть, но не сложилось. Болельщики в Воронеже – особая каста. Нам надо реабилитироваться. Не имеем права так играть перед ними.

– Почему против план на игру не сработал?

– У нас был неправильный прессинг в зонах, играли разрозненно, поэтому пошли замены и пострадала организация игры. Теряли мяч в простых ситуациях, говорить о причине не могу, мне надо проанализировать сначала, – сказал .