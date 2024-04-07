ЦСКА не проиграл ни одного матча весной: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – игра с «Локо»
ЦСКА не проиграл ни одного матча в весенней части сезона.
Сегодня команда Владимира Федотова обыграла «Факел» в 23-м туре Мир РПЛ (4:1).
Армейцы не потерпели ни одного поражения после возобновления сезона – на их счету 4 победы и 2 ничьих.
Следующий матч ЦСКА проведет 14 апреля – против «Локомотива».
Жаль, что не сохранили Акинфееву сухарь перед днем рождения..
Радует, что Федя наконец прервал свою безголевую серию.
Мусаев заслуженно вышел в старте и доказал, что не просто так его взяли (привет Шуллеру).
И Аббос с Ваней сегодня наконец были хороши )
Надеюсь, продолжат играть так же и дальше.
За исключением пропущенных голов на последних минутах…
Федя в первых 3 матчах после возобновления чемпионата 3 раза выходил в старте на своей родной позиции центрфорварда и ни разу не забил.
В то время как тот же самый Мусаев за эти же матчи забил дважды, выйдя на замену.
Так что в этой ситуации проблемы не из-за Федотова, а только из-за самого Чалова.
Смотри календарь🤗😁😎
У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ)