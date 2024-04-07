ЦСКА не проиграл ни одного матча весной: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – игра с «Локо»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Владимир Федотов Футбол

ЦСКА не проиграл ни одного матча в весенней части сезона.

Сегодня команда Владимира Федотова обыграла «Факел» в 23-м туре Мир РПЛ (4:1).

Армейцы не потерпели ни одного поражения после возобновления сезона – на их счету 4 победы и 2 ничьих. 

Следующий матч ЦСКА проведет 14 апреля – против «Локомотива». 

 

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8 комментариев
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Очень хороший матч сегодня получился !
Жаль, что не сохранили Акинфееву сухарь перед днем рождения..

Радует, что Федя наконец прервал свою безголевую серию.
Мусаев заслуженно вышел в старте и доказал, что не просто так его взяли (привет Шуллеру).
И Аббос с Ваней сегодня наконец были хороши )

Надеюсь, продолжат играть так же и дальше.
За исключением пропущенных голов на последних минутах…
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Вроде не проигрывали, но два раза будто проиграли ((
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Ответ Британский шпион
Физрук скоро и Чалова выживет такими темпами, вместо того, чтобы в нормальное место ставить его на поле. Не удивлюсь, что он при отсутствии других предложений все-таки перейдет в зенит, физрук может утомить настолько, что от вчерашних слов про любовь к клубу будешь готов отказаться, медина соврать не даст, чего греха таить.
Где же вы физрукохейтеры прошлой весной были ?
+1
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+1
Ответ Британский шпион
Физрук скоро и Чалова выживет такими темпами, вместо того, чтобы в нормальное место ставить его на поле. Не удивлюсь, что он при отсутствии других предложений все-таки перейдет в зенит, физрук может утомить настолько, что от вчерашних слов про любовь к клубу будешь готов отказаться, медина соврать не даст, чего греха таить.
А на какое это «нормальное место» надо ставить Чалова ?
Федя в первых 3 матчах после возобновления чемпионата 3 раза выходил в старте на своей родной позиции центрфорварда и ни разу не забил.
В то время как тот же самый Мусаев за эти же матчи забил дважды, выйдя на замену.

Так что в этой ситуации проблемы не из-за Федотова, а только из-за самого Чалова.
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Разве не 13.04.
Смотри календарь🤗😁😎
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30 марта, 18:34
У ЦСКА 1 победа в 4 последних матчах РПЛ)
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Ответ Кирилл
А на какое это «нормальное место» надо ставить Чалова ? Федя в первых 3 матчах после возобновления чемпионата 3 раза выходил в старте на своей родной позиции центрфорварда и ни разу не забил. В то время как тот же самый Мусаев за эти же матчи забил дважды, выйдя на замену. Так что в этой ситуации проблемы не из-за Федотова, а только из-за самого Чалова.
Я бы сказал что проблемы у Федотова и Чалова, от самого Чалова.
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