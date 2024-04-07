ЦСКА не проиграл ни одного матча весной: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – игра с «Локо»

ЦСКА не проиграл ни одного матча в весенней части сезона.

Сегодня команда обыграла « » в 23-м туре Мир (4:1).

Армейцы не потерпели ни одного поражения после возобновления сезона – на их счету 4 победы и 2 ничьих.

Следующий матч проведет 14 апреля – против «Локомотива».