Федотов о пропущенном от «Факела» в концовке: «Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Владимир Федотов Матч ТВ Тамерлан Мусаев Футбол

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Факелом».

Московская команда одержала победу со счетом 4:1 в 23-м туре Мир РПЛ.

– ЦСКА достался непростой соперник. Хотя мы владели преимуществом, но «Факел» бился самоотверженно. Всегда непросто играть с ними, команда умеет обороняться. Первый гол немного вскрыл игру, когда сопернику надо было уже что‑то придумывать.

– Мусаев отыграл так, как вам хотелось?

– Он выполнял тактический план, хорошо цеплялся за мяч. Главное – забил. Классно открылся и хорошо исполнил. Ценность этого гола мы ощутили.

– Когда команда забивает четыре, но пропускает в концовке…

– Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию, должно быть все под контролем. Наказание сразу пришло. Мы не должны допускать такие моменты, – сказал Федотов

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6 комментариев
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Факел, конечно, не показатель, победа была добыта достаточно легко. тем обиднее пропущенный гол, испортили Игорю грядущий д.р.
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Мусаев успевает и за ЦСКА забивать и Краснодар тренировать.
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По Игорю после матча было видно, что Глебову очень и очень сильно достанется..

Видимо, прилетело хорошо молодому.
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Легенду с наступающим ДР! Думаю , победа важнее, чем один пропущенный при 4:0.
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Федот, хорош пургу нести
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