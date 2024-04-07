Федотов о пропущенном от «Факела» в концовке: «Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги игры с «Факелом».

Московская команда одержала победу со счетом 4:1 в 23-м туре Мир .

– достался непростой соперник. Хотя мы владели преимуществом, но « » бился самоотверженно. Всегда непросто играть с ними, команда умеет обороняться. Первый гол немного вскрыл игру, когда сопернику надо было уже что‑то придумывать.

– отыграл так, как вам хотелось?

– Он выполнял тактический план, хорошо цеплялся за мяч. Главное – забил. Классно открылся и хорошо исполнил. Ценность этого гола мы ощутили.

– Когда команда забивает четыре, но пропускает в концовке…

– Мы немного поругались в раздевалке. Нельзя на волнах успеха терять концентрацию, должно быть все под контролем. Наказание сразу пришло. Мы не должны допускать такие моменты, – сказал .