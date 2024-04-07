Эрик тен Хаг: «В матче с «Челси» я увидел того Антони, которого хотел видеть. Я знаю, на что он способен»

Эрик тен Хаг похвалил Антони за игру против «Челси».

В матче против лондонской команды (3:4) вингер «Манчестер Юнайтед» отдал результативную передачу – первую в этом сезоне .

«Я знаю, на что он способен. Я часто видел это, когда тренировал «Аякс», но здесь мы этого еще не видели.

Возможно, в начале [карьеры в «Юнайтед»] мы видели проблеск, когда он забил три гола в первых трех матчах, но потом [такие моменты] происходили лишь эпизодически, как в матче с «Барселоной» в прошлом сезоне, когда он забил победный гол. Но он способен на это.

[В матче с « »] я увидел того Антони, которого хотел видеть», – сказал главный тренер « ».