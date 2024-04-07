Эрик тен Хаг: «В матче с «Челси» я увидел того Антони, которого хотел видеть. Я знаю, на что он способен»

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг похвалил Антони за игру против «Челси».

В матче против лондонской команды (3:4) вингер «Манчестер Юнайтед» отдал результативную передачу – первую в этом сезоне АПЛ

«Я знаю, на что он способен. Я часто видел это, когда тренировал «Аякс», но здесь мы этого еще не видели.

Возможно, в начале [карьеры Антони в «Юнайтед»] мы видели проблеск, когда он забил три гола в первых трех матчах, но потом [такие моменты] происходили лишь эпизодически, как в матче с «Барселоной» в прошлом сезоне, когда он забил победный гол. Но он способен на это.

[В матче с «Челси»] я увидел того Антони, которого хотел видеть», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

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22 комментария
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Ответ Король Предголевых
Ничего выдающегося он не показал. Обычная игра среднего уровня игрока АПЛ. Если это то что он хотел, то мог такое и за 30 мультов приобрести запросто, а не за сотку. Пас классный конечно вырезал, но там Челси без обороны вообще играл, на такое свободное пространство вырезать должен уметь любой техничный игрок уровня АПЛ.
Все 3 гола МЮ сделал Антони. Вырезал идеально на Гарначо. Я всё понимаю, но нужно хвалить когда человек это заслужил. И помимо голов пахал как лошадь. Сотку свою он не стоит, да и трети этой суммы не стоит, но с Челси выдал топ уровень
+12
-2
+10
Ничего выдающегося он не показал. Обычная игра среднего уровня игрока АПЛ. Если это то что он хотел, то мог такое и за 30 мультов приобрести запросто, а не за сотку. Пас классный конечно вырезал, но там Челси без обороны вообще играл, на такое свободное пространство вырезать должен уметь любой техничный игрок уровня АПЛ.
+11
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+7
Ответ el ruso guapo
По факту он сделал один голевой пас на гарначо. КДБ таких за один матч по 5 делает. А по обводкам все как обычно. Забавно конечно, что 39 летний роналду с места больше обводит чем Антони.
КДБ за матч по 5 голевых делает?
+13
-6
+7
Ответ Любезный Коссутий
КДБ за матч по 5 голевых делает?
Голевых нет, но внешней вырезает хороших реально по 2-3 за матч
+5
0
+5
По факту он сделал один голевой пас на гарначо. КДБ таких за один матч по 5 делает. А по обводкам все как обычно. Забавно конечно, что 39 летний роналду с места больше обводит чем Антони.
+7
-4
+3
Ответ Sergeant Squirting
Интересно че он там увидел, я только то как он привез пенальти в свои ворота.
ну может какие то косметические изменения внешности, которые мы не заметили
+3
-1
+2
Ответ Роман
Только фанаты МЮ не увидели того тренера, которого хотели видеть. Верните Сульшера. Если его невозможно, хотя бы Рагника.
Сульшер занят, он слишком востребован 🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Роман
Только фанаты МЮ не увидели того тренера, которого хотели видеть. Верните Сульшера. Если его невозможно, хотя бы Рагника.
Как ты мог забыть написать, чтобы вернули Роналду? Какой же ты после этого персофан?
+6
-4
+2
Ответ el ruso guapo
По факту он сделал один голевой пас на гарначо. КДБ таких за один матч по 5 делает. А по обводкам все как обычно. Забавно конечно, что 39 летний роналду с места больше обводит чем Антони.
Даже не знаю, что забавнее. 5 голевых за матч или сравнение с Саудовской Аравией. У меня во дворе мелкие пацаны рубятся в футбол, там один обвёл всю команду и забил, он лучший дриблёр в мире?
+3
-2
+1
Ответ Любезный Коссутий
КДБ за матч по 5 голевых делает?
Очевидно, что я имел в виду вырезающих передач в стиле Куарежмы. А так, в принципе, КДБ таких (голевых) передач делает почти каждый матч. Вообще зачем я это пишу, неужели ты такой не соображающий вместе с теми кто тебе поставил плюс?)
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Ответ Любезный Коссутий
КДБ за матч по 5 голевых делает?
Забивай все моменты напы то около того и выходило бы
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Ответ Блуждающий странник
Все 3 гола МЮ сделал Антони. Вырезал идеально на Гарначо. Я всё понимаю, но нужно хвалить когда человек это заслужил. И помимо голов пахал как лошадь. Сотку свою он не стоит, да и трети этой суммы не стоит, но с Челси выдал топ уровень
Ну похвалили после матча.. и хватит.. так лысый ещё месяца три будет вспоминать эти три момента у соточника..
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Ответ Король Предголевых
Ничего выдающегося он не показал. Обычная игра среднего уровня игрока АПЛ. Если это то что он хотел, то мог такое и за 30 мультов приобрести запросто, а не за сотку. Пас классный конечно вырезал, но там Челси без обороны вообще играл, на такое свободное пространство вырезать должен уметь любой техничный игрок уровня АПЛ.
Ты субъективен. Реальность же такова, что все 3 гола МЮ — заслуга Антони. И если пас он отдал такой крутой, надо похвалить, а не говорить «да каждый так должен делать». Я сам не люблю Антони, но надо признать, когда он сыграл хорошо. Молодец, когда молодец. Почему он не играет так всегда — это другой вопрос, самому интересно. Но конкретно за матч с Челси ему надо отдать должное
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Вот бери его и валите в транмере роверс!
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То что сделал циркуль, 39 -летний Модрич делает в каждом матче 🤣
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согласен с 10Хагом, в дерби середняков бразилец был реально хорош. к сожалению для МЮ, в том матче божил игрок Челси Джиллет, который в соло вытащил игру хозяев.
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он показывает уровень игрока из Эредивизи и все , ну отдал пас, если бы не внешней отдал бы про этот пас ни кто бы не вспомнил
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