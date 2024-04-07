Булыкин о «Краснодаре»: «Они возвращаются в гонку. Но если хотят выиграть чемпионат, нельзя допускать таких ошибок в обороне»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о матче «Краснодара» против «Пари НН» (4:3).

«Это был веселый, интересный матч. Понятно, что тренеры не любят такой футбол, но болельщикам точно понравилось.

Можно только порадоваться за «Краснодар». Они возвращаются в гонку. Но если они хотят выиграть чемпионат, то нельзя допускать таких ошибок в обороне», – отметил бывший игрок сборной России.

«Краснодар», набравший 43 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая «Зенит» на 2 очка.

Колосков о 4:3 «Краснодара»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра? Да, три пропустили – это много, тем более от «Пари НН», который забивает мало»

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