Колосков о 4:3 «Краснодара»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра? Да, три пропустили – это много, тем более от «Пари НН», который забивает мало»

Вячеслав Колосков высказался об игре «Краснодара».

«Краснодар» в гостях обыграл « » со счетом 4:3 в матче 23-го тура Мир .

«Мне кажется, эти критерии очень размыты, чемпионская игра или не чемпионская. Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?

Да, еще три пропустили – это много. Тем более от «Пари НН», который вообще забивает очень мало», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Краснодар» занимает промежуточное 1-е место в турнирной таблице, опережая «Зенит», у которого есть игра в запасе, на 2 очка.

Сергей Юран: «Нас не прощают, потому что мы Нижний. Не «Краснодар», не «Зенит» – с этими можно, а с этими нельзя. У Черникова наступ, у него уже была желтая, рядом боковой, главный»