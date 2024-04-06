Колосков о 4:3 «Краснодара»: «Они четыре забили, разве это не чемпионская игра? Да, три пропустили – это много, тем более от «Пари НН», который забивает мало»

Теги премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Краснодар Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков высказался об игре «Краснодара».

«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» со счетом 4:3 в матче 23-го тура Мир РПЛ.

«Мне кажется, эти критерии очень размыты, чемпионская игра или не чемпионская. Они четыре забили, разве это не чемпионская игра?

Да, еще три пропустили – это много. Тем более от «Пари НН», который вообще забивает очень мало», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Краснодар» занимает промежуточное 1-е место в турнирной таблице, опережая «Зенит», у которого есть игра в запасе, на 2 очка.

Сергей Юран: «Нас не прощают, потому что мы Нижний. Не «Краснодар», не «Зенит» – с этими можно, а с этими нельзя. У Черникова наступ, у него уже была желтая, рядом боковой, главный»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Они четыре забили, разве это не чемпионская игра? Да, три пропустили, да от Нижнего, который особо не забивает. Ну да, получается не очень то и чемпионская. Согласен, все правильно» - пообщался сам с собой Вячеслав Колосков
+8
0
+8
что то я запутался, после того как прочёл заголовок 🤣
+1
-1
0
Журавель сегодня был лучший
0
0
0
В этом сезоне ни у кого нет чемпионской игры...
0
0
0
Тимур Журавель сегодня был лучший, с своим собеседником из нижнего он очень нейтрально комментировал
0
0
0
Сначала физруки говорили о судейском произволе москвичей и питерцев, а теперь и Краснодара дошли
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий