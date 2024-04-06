Мусаев о 4:3 с «Пари НН»: «Должно быть 4:0, а «Краснодар» получает 2:2. То же самое при 4:2 – должны спокойно заканчивать, но дарим гол. Я не хочу столько пропускать, не хочу таких ошибок»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев недоволен действиями «Краснодара» в матче с «Пари НН» (4:3).

– Самое главное, что мы добились победы. Игра складывалась в определенный момент неудачно, но мы смогли переломить ход матча. Вопрос, как мы ее добились. Будем разбираться с этим, когда вернемся в Краснодар.

– Что случилось с командой после второго забитого мяча?

– Это проблема психологическая. То же самое было в Москве в матче с «Локомотивом».

Должно было быть 4:0, а вместо этого получаем 2:2. То же самое при счете 4:2 – должны были спокойно заканчивать, но подарили сопернику гол. Я думаю, что это в первую очередь проблема в психологии.

Я не хочу играть и столько пропускать. Я не хочу совершать такие ошибки. Нужно просто добивать соперника. Не давать ему шанса почувствовать, что он может вернуться. Это наша ошибка, – сказал главный тренер «Краснодара».

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24 комментария
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Ну так Краснодар всегда так играл при тебе!)
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4:0 было бы при Ивиче. Теперь же Краснодар будет пропускать много от разных оппонентов.
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Ответ Stas Politik
4:0 было бы при Ивиче. Теперь же Краснодар будет пропускать много от разных оппонентов.
при Ивиче было бы 1-0, Краснодар никому за весь чемп четыре не забил
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Вот интересно, если у Зенита сборная Бразилии, то у Краснодара получается, сборная мира что-ли?)
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Ответ Stas Politik
4:0 было бы при Ивиче. Теперь же Краснодар будет пропускать много от разных оппонентов.
Это точно
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Подождем до 13.04 и после будем делать выводы
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Ответ Stas Politik
4:0 было бы при Ивиче. Теперь же Краснодар будет пропускать много от разных оппонентов.
Ну да, прагматичный Ивич именно так и играл ведь. В прошлом году как раз чуть не забили 4, времени просто не хватило.
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Мусаев, видимо, так и не научился в оборону...
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Никого уважения к сопернику, который не намного хуже играл, Н. Н слегка дал вам по щам,спасибо скажи что отскочили и забрали ничейный по игре матч!!!
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"Я не хочу играть и столько пропускать." - а придется! Карма она такая. Бавария, вон, не даст соврать.
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так и есть, Кордоба должен был забивать третий гол ещё до 20-й минуты, а вместо этого позволили сопернику вернуться, полностью провалив вторую половину тайма.
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Не знаю о каком уничтожении говорит Мусаев, но у меня были дикие флешбеки о слитом матче ЛЧ в Севилье. Повезло что Кайо сегодня на лавке остался💀
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Это проблема тренерская , а не психологическая
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Это всё отголоски сербского физрука Ивича. Тот один мяч заковыряет и потом сушат игру.
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Это не чемпионский футбол!
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С возвращением, Мурат Олегович👏👏👏
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Ответ Stas Politik
4:0 было бы при Ивиче. Теперь же Краснодар будет пропускать много от разных оппонентов.
а как бы при Ивиче было бы нудное 1:1
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Должен был тренировать Шахтер из Караганды, а оказался в Краснодаре.
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Ответ И здесь и там
при Ивиче было бы 1-0, Краснодар никому за весь чемп четыре не забил
В прошлом сезоне при Ивиче Химкам шесть забили.
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Ответ Stas Politik
4:0 было бы при Ивиче. Теперь же Краснодар будет пропускать много от разных оппонентов.
Зато стиль же)
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Ответ И здесь и там
при Ивиче было бы 1-0, Краснодар никому за весь чемп четыре не забил
Но и не пропустил,вроде,тоже)) играли от обороны,как по мне - но шли первыми полгода
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Ответ Влад Шестаков
Мусаев, видимо, так и не научился в оборону...
Зато всегда весёлый футбол. ))
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Ответ Влад Шестаков
Мусаев, видимо, так и не научился в оборону...
Это физрук Ивич так учил команду, забили гол и все в оборону сушить игру.
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Ответ I Human
Зато всегда весёлый футбол. ))
Весёлый-то, весёлый. Я этого не отрицаю.
Правда эта «весёлость» дорогого стоит...
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