Мусаев о «Краснодаре»: «С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом». До «краснодарского футбола» в идеальном его понимании надо еще много работать»

Мурад Мусаев отметил, что «Краснодару» будет непросто обыграть «Зенит» 13 апреля.

– Можно ли с сегодняшним «краснодарским футболом» играть с « »?

– Да я бы не сказал, что сегодня был «краснодарский футбол». Сегодня до «краснодарского футбола» в идеальном его понимании нам надо еще много работать и сделать много шагов.

С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом», но там будет совсем другой матч, будет полный стадион, придут наши болельщики, мы играем дома. И, я думаю, это будут две совершенно разные игры.

Сейчас нужно чуть-чуть остыть, сделать холодный анализ и потихоньку готовиться, – сказал главный тренер « » после победы над « ».