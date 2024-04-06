Мусаев о «Краснодаре»: «С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом». До «краснодарского футбола» в идеальном его понимании надо еще много работать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Пари НН Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Мурад Мусаев отметил, что «Краснодару» будет непросто обыграть «Зенит» 13 апреля.

– Можно ли с сегодняшним «краснодарским футболом» играть с «Зенитом»?

– Да я бы не сказал, что сегодня был «краснодарский футбол». Сегодня до «краснодарского футбола» в идеальном его понимании нам надо еще много работать и сделать много шагов.

С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом», но там будет совсем другой матч, будет полный стадион, придут наши болельщики, мы играем дома. И, я думаю, это будут две совершенно разные игры.

Сейчас нужно чуть-чуть остыть, сделать холодный анализ и потихоньку готовиться, – сказал главный тренер «Краснодара» после победы над «Пари НН».

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7 комментариев
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Лучше расскажи Мурад, где солому взял?
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Вот у него даже нет тренерской мысли, "краснодарский футбол" навязан хозяином, а он к этому стремится, наплевав на себя как тренера...
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Пока известен только один вид краснодарского футбола: много пиара, а на выходе ноль трофеев.
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Краснодарский футбол - это нездоровая выдумка Галицкого, никто этого футбола не видел в живую
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Краснодарский футбол - это вся команда в своей штрафной, которая отбивалась от Пари НН всё добавленное время?
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Хороший! Краснодарский!
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Кто нам говорил после 10 туров о идеальной обороне, а после 10 пропускают больше в РПЛ) Середняк почти никогда не удерживает свой высокий уровень, потому что прыгает выше головы. Байер исключение из правил, но готов поспорить в след. сезоне будет Байер в тройку не попадёт 1000 процентов, а скорее будет провал и 6-8 место примерно.
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