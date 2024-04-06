Сафонов о 4:3: «Краснодар» должен уничтожать соперника, ведя 2:0. Не понравилось, что «Пари НН» поверил, что может у нас выиграть»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Пари НН Матч ТВ Матвей Сафонов Мурад Мусаев Футбол

Матвей Сафонов прокомментировал победу «Краснодара» над «Пари НН».

«Краснодар» обыграл в гостях «Пари НН» (4:3) в 23-м туре Мир РПЛ.

Мы сегодня увидели тот «Краснодар», которого не хватало болельщикам при предыдущем тренерском штабе?

– Сегодня увидели тот «Краснодар», который играет в атаку и позволяет играть соперникам. Не думаю, что это правильный путь, но если мы немного поменяем игру, которая была сегодня – постараться оставить все, что получалось в атаке, и надежнее играть в обороне, тогда будет тот «Краснодар», который хотят видеть.

Расшифруй фразу про «правильный путь». Что это значит?

– В сегодняшней игре мы слишком много позволяли сопернику. Если мы говорим именно про наш путь, то не хочется, чтобы у соперника были малейшие шансы и мысли, что они могут выиграть.

Сложнее будет бороться за чемпионство с таким футболом? Говорят, что титул выигрывает оборона.

– Если будем забивать больше, чем пропускать, то можно стать чемпионом и с таким футболом.

Все пропущенные мячи – следствие того, что игроки не так много внимания уделяют обороне?

– Во‑первых, мы много позволяли противнику сегодня в атаке и теряли много мячей на своей половине поля, из‑за чего соперник мог оказывать на нас давление. Плюс мне не понравилось, что «Пари НН» поверил, что может у нас выиграть. Думаю, что, ведя в счете 2:0, мы должны уничтожать соперника, – сказал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.

Юран о судействе после 3:4: «Обосранные, #####, боятся всего! Посмотрите, #####, на планшете, там второй наступ был! Так и футбол будет, #####, загнивать»

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6 комментариев
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Ну сказанул конечно в конце, будто это не Краснодар, а Манчестер Сити 😂😂🤦‍♂️🤦‍♂️
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Вроде все правильно, но как-то неприятно звучит. Нино неплохо играли сегодня чтобы их «уничтожать»
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Играли отвратительно, а это ведь были не Артур, Сантос или Кассьера, а всего лишь Ермаков, Грищенко и Кухарчук. Стоимость всех 25 игроков НН в сумме 20 млн. евро, это в 6 раз меньше чем у Краснодара. Ивич давал стабильности, а при Мусаеве опять начался дурдом. Нафиг мне не нужен такой "красивый" футбол с нервотрёпкой и качелями, мне нужны уверенные 1:0 с надёжной игрой во всех фазах, а не только впереди...
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Давно об этом говорят и пишут, что в Краснодаре проблемы с психологией. Ведя в счете даже 1:0, Краснодар у себя дома умудряется на последней добавленной минуте пропустить ответный гол, отсюда и потеря драгоценных очков. То-есть игроки поверив уже в свою победу, прекращают борьбу превращаясь в пешеходов-статистов, а ведь многие в особенности Европейские команды, в концовке минут за 5-10 наоборот наращивают давление, помнится что и Краснодар также в этих турнирах попался и проиграл по этой причине.
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Матвей лучше других чувствует разницу. При Ивиче он мог подремать в ходе матча, так как оборонцы не часто подпускали соперников к его воротам, а теперь надо постоянно начеку быть, надеяться не на кого.
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