Мартино о голе Месси «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду»
Херардо Мартино высказался о голе Лионеля Месси в матче с «Колорадо Рэпидс» (2:2).
«Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров. А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем [Кубка чемпионов КОНКАКАФ] в Монтеррее.
Он отыграл лишь 45 минут, и мы понимаем, что нас ждет в предстоящем матче. Главное, что он вернулся [после травмы], чувствует себя хорошо, забил гол и поучаствовал во втором забитом мяче», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Гле его хет трики с Аль Хилялем?
Почему он не забивал хет трики когда еще можно было бороться за чемпионство лиги?)
Полупрофессионалам со дна таблицы и ты сможешь хет трики класть.