Мартино о голе Месси «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду» 

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино высказался о голе Лионеля Месси в матче с «Колорадо Рэпидс» (2:2).

«Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров. А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем [Кубка чемпионов КОНКАКАФ] в Монтеррее.

Он отыграл лишь 45 минут, и мы понимаем, что нас ждет в предстоящем матче. Главное, что он вернулся [после травмы], чувствует себя хорошо, забил гол и поучаствовал во втором забитом мяче», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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11 комментариев
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Ответ Царун Владислав
Что ж тогда он не делал это в барсе, сборной и псж, раз это обычное дело? Взял ЛЧ и потом одни разгромы и камбеки, в кубке Франции и ЛЧ 0+0 за 4 матча в плей-офф. Даже в лигу барби притащил с собой половину барсы, чтобы не затеряться среди любителей, которые пришли покатать мяч для удовольствия. Точно такой же столб как и норвежец и ман сити, зависимый от партнеров
Вы про Роналду написать хотели наверное, написав про столб и зависимость от партнёров🤣🤣🤣
+4
-1
+3
Долго не мог понять почему в новости про Лео присутствует клуб из НХЛ 😅
+2
0
+2
Ответ Великий Алонсо
А пешеходу слабо 2 хет-трика подряд оформить? Хотя бы в своей нищей бургер лиге? А вот Роналду смог, хоть и старше на 2.5 года.
А почему кринж не оформляет хет трики в принципиальных матчах, когда на кону борьба за трофей?
Гле его хет трики с Аль Хилялем?
Почему он не забивал хет трики когда еще можно было бороться за чемпионство лиги?)
Полупрофессионалам со дна таблицы и ты сможешь хет трики класть.
+7
-7
0
Ответ Асхат Мусин
Вы про Роналду написать хотели наверное, написав про столб и зависимость от партнёров🤣🤣🤣
Нет, про месси. Столько провалов в сборной, когда играет без тепличных условий барсы, потом его потягали в псж и видимо чтобы не позориться - перетащил с собой в лигу пепси половину барсы, чтобы делали за него всю работу, выкатывая ему мяч под удар. Даже если бы он захотел перейти во вторую лигу Индии, все равно потащил бы за собой тех, с кем играл раньше
+1
-1
0
Ответ Царун Владислав
Что ж тогда он не делал это в барсе, сборной и псж, раз это обычное дело? Взял ЛЧ и потом одни разгромы и камбеки, в кубке Франции и ЛЧ 0+0 за 4 матча в плей-офф. Даже в лигу барби притащил с собой половину барсы, чтобы не затеряться среди любителей, которые пришли покатать мяч для удовольствия. Точно такой же столб как и норвежец и ман сити, зависимый от партнеров
Ничего более глупого не слышал в своей жизни об игре Лионеля Месси, отличие болельщиков Месси в том, что они признают величие Роналду тоже, а болелы Кринжа ненавидят Месси, так как на самом деле понимают что Месси лучше и из-за этого злятся, насрать на все что вы говорите, ему нечего доказывать больше, он выиграл все титулы в которых когда либо играл кроме МЛС, побил все рекорды, его КПД зашкаливает, в отличие от КПД Кринжа, в том же неудачном сезоне за ПСЖ, он забил 10 и отдал 20, а самое убийственное для вас тема сборной, в то время как Кринж со своей сборной выполз из группы с третьего места на Евро 2016 и прополз до финала, в котором он не играл все говорили вот Криштиану со сборной взял Евро, он заслужил ЗМ, хотя за тот год он больше ничего не выиграл, Месси же проиграл на тот момент три финала, два кубка Америки и финал ЧМ, это был супер аргумент в ваших руках, вы так думали во всяком случае, но тут наступает 2022 год, Аргентина проигрывает в первом матче СА, Роналду на следующий день забивает с пенальти и отмечает в фирменном стиле на фоне фотографии Месси, болельщики Кринжа в эйфории, шлют друг другу мемы, ну а затем Лео включился и выдал игру, которую показывал Марадона на ЧМ 1986 и заслужил титул чемпиона мира, а Кринж сел на скамейку запасных в своей сборной
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