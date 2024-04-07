Мартино о голе Месси «Колорадо»: «Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду» 

Херардо Мартино высказался о голе Лионеля Месси в матче с «Колорадо Рэпидс» (2:2).

«Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров. А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем [Кубка чемпионов КОНКАКАФ] в Монтеррее.

Он отыграл лишь 45 минут, и мы понимаем, что нас ждет в предстоящем матче. Главное, что он вернулся [после травмы], чувствует себя хорошо, забил гол и поучаствовал во втором забитом мяче», – сказал главный тренер « ».