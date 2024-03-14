У Месси мышечное перенапряжение. Лео вряд ли сыграет с «Ди Си Юнайтед» 16 марта

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу травмы КОНКАКАФ Лига чемпионов Северной Америки Херардо Мартино Интер Майами Здоровье Футбол

Лионель Месси может пропустить следующий матч «Интер Майами» в МЛС из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер команды Херардо Мартино.

В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) Месси забил гол и отдал голевую передачу. Форвард был заменен в начале 2-го тайма.

«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт.

Полагаю, на субботний матч [против «Ди Си Юнайтед»] он будет недоступен», – сказал Мартино в интервью Goal.

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31 комментарий
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Перебравшись в Америку Месси оценил всё прелести лоад-менеджмента.
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Ответ Леопардер
Ахаха, криштиботня, рыдая от злости, прибежала на ветку с Лео, вымещать злобу за то, что их паховый ныряльщик из своей Лиги Чемпионов вылетел, а Месси с командой в 1/4 вышел, да ещё и с результативными действиями в каждом матче))) Всё минусуют изо всех сил)))
фанаты дельфина 7 постоянно в агонии от любой новости о Месси.
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Ответ Sergeant Squirting
Уровень MLS никакой шоу-лига, до ЧМ 2026 вообще потеряет остатки формы.
а зачем чемпиону мира Месси 2026??
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Ахаха, криштиботня, рыдая от злости, прибежала на ветку с Лео, вымещать злобу за то, что их паховый ныряльщик из своей Лиги Чемпионов вылетел, а Месси с командой в 1/4 вышел, да ещё и с результативными действиями в каждом матче))) Всё минусуют изо всех сил)))
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Вау, во как фанатки криро радуется... жалкие вы однако люди
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Офигеть, сезон только начался, а он уже столько матчей пропускает... Даже и не помню, когда он последний раз играл 10 подряд матчей.
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Без Месси у Интера Майами очень плохие результаты
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Сезон длинный, куда спешить и команде не желательно становиться зависимой от пульги.
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После матча с Ди Си Юнайтед он поедет в сборную, так что следующие пару матчей тоже пропустит. Все таки МЛС не подходит для игроков, которые играют в топ сборных.
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гений ,чемпион мира, один из лучших игроков за историю футбола, Лео Месси даже с травмой ,не даёт покоя фанатам солнечного нарцисса 7 )))
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У криштиануса паховое перенапряжение
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Ответ Струс хозяин ролевиков
Мышечное перенапряжение в бургер-лиге против мексиканских сантехников))) Как же эпично Лёлик доит американцев)
Португальский покоритель пустыни плачет в сторонке
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Уверен, что "Ди Си Юнайтед" расстроились, уже предвкушали фотки в инсте.
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В больницу б тебе надо…
Ничего…. Прорвемся
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Слишком тяжёлый был калебас, в матче с Монреалем, вот и переусердствовал 🤷
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