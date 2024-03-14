У Месси мышечное перенапряжение. Лео вряд ли сыграет с «Ди Си Юнайтед» 16 марта

Лионель Месси может пропустить следующий матч «Интер Майами» в МЛС из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер команды .

В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) забил гол и отдал голевую передачу. Форвард был заменен в начале 2-го тайма.

«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт.

Полагаю, на субботний матч [против « »] он будет недоступен», – сказал Мартино в интервью Goal.