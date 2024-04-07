Тен Хаг перед игрой с «Ливерпулем»: «МЮ» будет зол, а из гнева можно извлечь много энергии. Мы способны побеждать сильнейших в АПЛ, играть на очень высоком уровне»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг предупредил «Ливерпуль», что «Манчестер Юнайтед» зол.

4 апреля манкунианцы уступили «Челси» со счетом 3:4, дважды пропустив в добавленное время. Игра с «красными» пройдет 7 апреля.

«Мы должны сделать шаг вперед и начать принимать более подходящие решения. Мы способны играть на очень высоком уровне. Мы способны бороться с сильнейшими, обыгрывать сильнейших в АПЛ. Если ты способен на это, то способен и на то, чтобы побеждать в еврокубках.

Нам нужно научиться доводить важные матчи до победы.

Нам нужно быстро оправиться. Надо переломить ситуацию. Мы будем настроены позитивно, будем смотреть вперед.

Мы будем злы и рассержены. Из гнева можно извлечь много энергии, и именно так мы и поступим», – сказал главный тренер «МЮ».

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22 комментария
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Способны побеждать сильнейших и проиграть слабейшим.
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Пора продлить контракт с лысым гением и отдать Аяксу еще 150 миллионов.
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Смотри не навали в штаны от злости..
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Нахрен ты это несёшь?! Ну не в таком турниром положении такими словами бросаться
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Первая строчка придуманная журналистами .

Далее цитата из интервью Хага . Где там предупреждение Ливерпулю ?
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У спартачей подслушал?
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Какой же он пустослов. Сплошные лозунги и бравада. Тен Хаг провел неплохую работу в прошлом сезоне в МЮ, навел порядок, вывел в ЛЧ, но этот сезон - это какой то цирк. Причем, очевидно, что куча травм повлияли и на результат, и на рисунок игры, сбило все наработки и тактические схемы, но зачем при этом все эти интервью про суперспособности...
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я так понимаю лудоманы могут ставить на КК МЮ, иначе больше ничего от своей "злости" они не покажут
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Точно проиграют) Против Ливерпуля даже Пеп осторожно высказывается))
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это будет забавно прочитать после поражения
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Дак вот почему мю так здорово прессингует, они из гнева извлекают много энергии)
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Я ,как канонир, только за !!!
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Тен Хаг своими речами порой напоминает инфоцыгана и мошенника по типу Аяза шамсутдинова и блиновской
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Гнев притупляет реакцию. Значит МЮ ждёт разгром .
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Эрик, та ты не напрягайся так. Главное же доминировать на поле, а результат вторичен.))
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Чмо
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дайте тенхагу поработать
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Ответ xQcoW
Пора продлить контракт с лысым гением и отдать Аяксу еще 150 миллионов.
Бробби на низком старте
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Ответ xQcoW
Пора продлить контракт с лысым гением и отдать Аяксу еще 150 миллионов.
Абсолютно согласен. При том Аяксу эти деньги надо именно отдать. А они пусть на своё усмотрение присылают игрока. Результат по любому известен заранее. ))
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