Тен Хаг перед игрой с «Ливерпулем»: «МЮ» будет зол, а из гнева можно извлечь много энергии. Мы способны побеждать сильнейших в АПЛ, играть на очень высоком уровне»

Эрик тен Хаг предупредил «Ливерпуль», что «Манчестер Юнайтед» зол.

4 апреля манкунианцы уступили «Челси» со счетом 3:4, дважды пропустив в добавленное время. Игра с «красными» пройдет 7 апреля.

«Мы должны сделать шаг вперед и начать принимать более подходящие решения. Мы способны играть на очень высоком уровне. Мы способны бороться с сильнейшими, обыгрывать сильнейших в . Если ты способен на это, то способен и на то, чтобы побеждать в еврокубках.

Нам нужно научиться доводить важные матчи до победы.

Нам нужно быстро оправиться. Надо переломить ситуацию. Мы будем настроены позитивно, будем смотреть вперед.

Мы будем злы и рассержены. Из гнева можно извлечь много энергии, и именно так мы и поступим», – сказал главный тренер « ».