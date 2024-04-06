Иан Райт: «Я боюсь за «МЮ» – «Ливерпуль» может устроить им хорошую порку. «Олд Траффорд» больше не крепость»
Иан Райт поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
Команды встретятся в 32-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени.
«Я боюсь за «Манчестер Юнайтед». Я просто чувствую, что «Ливерпуль» будет гораздо более сосредоточенным, чем в той игре Кубка Англии, и еще более безжалостным.
Мы знаем, что «Юнайтед» может быть безжалостным, и [Алехандро] Гарначо будет представлять угрозу. Но «Ливерпуль» захочет выйти и поставить их на место. Я беспокоюсь за «Юнайтед», потому что могу представить, что им снова устроят хорошую порку.
«Олд Траффорд» больше не является крепостью. Если «Ливерпуль» приедет с решительным настроем, это может стать серьезной проблемой для «Юнайтед», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в подкасте Ringer FC.
Liverpool U18 1-9 Man Utd U18
а у МЮ в обороне Макгавр и Камбала, то вполне может быть
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