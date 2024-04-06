Иан Райт: «Я боюсь за «МЮ» – «Ливерпуль» может устроить им хорошую порку. «Олд Траффорд» больше не крепость»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Иан Райт Футбол

Иан Райт поделился ожиданиями от матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Команды встретятся в 32-м туре АПЛ. Матч состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 17:30 по московскому времени. 

«Я боюсь за «Манчестер Юнайтед». Я просто чувствую, что «Ливерпуль» будет гораздо более сосредоточенным, чем в той игре Кубка Англии, и еще более безжалостным.

Мы знаем, что «Юнайтед» может быть безжалостным, и [Алехандро] Гарначо будет представлять угрозу. Но «Ливерпуль» захочет выйти и поставить их на место. Я беспокоюсь за «Юнайтед», потому что могу представить, что им снова устроят хорошую порку. 

«Олд Траффорд» больше не является крепостью. Если «Ливерпуль» приедет с решительным настроем, это может стать серьезной проблемой для «Юнайтед», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в подкасте Ringer FC.

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Руслан1313
Ну другого мнения у скаузера и быть не могло
С каких пор Иан Райт скаузер? С сегодня?))
+7
-1
+6
конечно не крепость, они там 0:5 летели к 55 минуте)
+6
-4
+2
учитывая то, что буквально только что

Liverpool U18 1-9 Man Utd U18

а у МЮ в обороне Макгавр и Камбала, то вполне может быть
+2
-1
+1
Спортс, порку?
0
0
0
Ливерпуль в матчах с МЮ: 🦈
+2
-2
0
🤣🤣🤣пускай будет
+3
-3
0
Империя пала
+1
-1
0
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Спортс, порку?
да. Liverpool gonna do a big porka to MU
0
0
0
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Спортс, порку?
Что? Первый раз слышишь это слово в публичном пространстве?
Думал это категория на черно-оранжевом сайте?
0
0
0
Ответ vaniaEee
Что? Первый раз слышишь это слово в публичном пространстве? Думал это категория на черно-оранжевом сайте?
Не знал, что на Чемпионат.ру есть такая категория
0
0
0
Ответ Bunyod Turgunov
С каких пор Иан Райт скаузер? С сегодня?))
Человек вероятно его перепутал с Ианом Рашем. Хотя у них и разный цвет кожи
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий