Сака о 3:0 с «Брайтоном»: «Арсенал» готов побеждать в каждой игре. Мы стали лучше в этом году, извлекли уроки из прошлого сезона»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Букайо Сака Футбол

Букайо Сака прокомментировал победу на «Брайтоном» (3:0) в 32-м туре АПЛ.

«Внутри нас все кипит, мы знаем, что эта победа вернет нас на вершину [таблицы]. Я очень рад за команду, мы показали еще одну отличную игру и набираем обороты.

Прошлый сезон был не самым лучшим, но полезен тем, что мы извлекли урок. В таких играх, как эта, нам нужно выкладываться по полной. В прошлом сезоне мы пропускали поздние голы и вынуждены были обороняться – затем болельщики наседали на нас.

В этом году мы чувствуем себя комфортнее, и я думаю, что команда стала лучше. Мы готовы побеждать в каждой игре», – сказал хавбек «Арсенала» Букайо Сака в интервью Sky Sports.

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2 комментария
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Главное без травм обойтись, Сака надо продержаться эти 2 месяца
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Один из главных причин этого Арсенала.
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