Игроки развели мяч и стояли несколько секунд в матче 3-й лиги Испании – они поддержали вратаря «Райо Махадаонда», после расистских оскорблений забаненного за стычку с фанатами

Теги Ла Лига Д2 Испания Д3 Испания Понферрадина Райо Махадаонда дискриминация Шейк Сарр Футбол

Игроки остановились на несколько секунд, чтобы поддержать Шейка Сарра.

Ранее вратаря «Райо Махадаонда» из третьего испанского дивизиона забанили на 2 матча за стычку с фанатами после расистских оскорблений. Команда отказалась доигрывать матч против «Сестао Ривер», впоследствии с нее сняли три очка.

Сегодня в матче «Райо Махадаонда» – «Понферрадина» (0:1) игроки обеих команд в поддержку отстраненного Шейка Сарра разыграли мяч и неподвижно стояли первые несколько секунд в знак протеста против дисквалификации вратаря. Зрители на трибунах встретили этот жест аплодисментами.

«Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку и солидарность, которые я получил от моей команды, моих товарищей по команде, болельщиков по всему миру и любителей футбола после того, как в субботу я пережил один из худших моментов в своей спортивной карьере.

В Лос-Льяносе мне пришлось терпеть, как небольшая часть болельщиков оскорбляла меня из-за цвета кожи. Это прискорбное событие, жертвой которого в наши дни становлюсь не только я. Ничего подобного не должно происходить в XXI веке. Моя дочь заслуживает лучшего мира, в котором нет места расизму. Я борюсь и буду бороться за нее.

Что еще хуже, так это моя реакция. Мне очень жаль, что мое поведение не оправдало ожиданий тех, кто защищал меня с самого начала, особенно моей команды, перед которой я хотел бы извиниться за то, к чему могла привести моя чрезмерная реакция. В кои-то веки я перестал думать о команде. Я уверен, что правосудие воздаст всем должное. И расистам тоже», – написал Сарр в соцсетях.

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1 комментарий
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Щя фантики фк Нэгрейры скажут что это все из-за Винисиуса))
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