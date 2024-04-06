Игроки развели мяч и стояли несколько секунд в матче 3-й лиги Испании – они поддержали вратаря «Райо Махадаонда», после расистских оскорблений забаненного за стычку с фанатами

Игроки остановились на несколько секунд, чтобы поддержать Шейка Сарра.

Ранее вратаря «Райо Махадаонда» из третьего испанского дивизиона забанили на 2 матча за стычку с фанатами после расистских оскорблений. Команда отказалась доигрывать матч против «Сестао Ривер», впоследствии с нее сняли три очка.

Сегодня в матче « » – « » (0:1) игроки обеих команд в поддержку отстраненного разыграли мяч и неподвижно стояли первые несколько секунд в знак протеста против дисквалификации вратаря. Зрители на трибунах встретили этот жест аплодисментами.

«Я хотел бы поблагодарить всех за поддержку и солидарность, которые я получил от моей команды, моих товарищей по команде, болельщиков по всему миру и любителей футбола после того, как в субботу я пережил один из худших моментов в своей спортивной карьере.

В Лос-Льяносе мне пришлось терпеть, как небольшая часть болельщиков оскорбляла меня из-за цвета кожи. Это прискорбное событие, жертвой которого в наши дни становлюсь не только я. Ничего подобного не должно происходить в XXI веке. Моя дочь заслуживает лучшего мира, в котором нет места расизму. Я борюсь и буду бороться за нее.

Что еще хуже, так это моя реакция. Мне очень жаль, что мое поведение не оправдало ожиданий тех, кто защищал меня с самого начала, особенно моей команды, перед которой я хотел бы извиниться за то, к чему могла привести моя чрезмерная реакция. В кои-то веки я перестал думать о команде. Я уверен, что правосудие воздаст всем должное. И расистам тоже», – написал Сарр в соцсетях.