Марио Балотелли: «Некоторые чернокожие используют расизм как оправдание. Не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, сказал бы их в реальной жизни»

Теги высшая лига Турция Марио Балотелли Адана Демирспор дискриминация Футбол

Марио Балотелли высказался о расизме на стадионах.

«Некоторые чернокожие люди мне несимпатичны, потому что они используют расизм в качестве оправдания. Расизм есть не везде. Итальянцы – не расисты. Они просто всегда эмигрировали, и им требовалось больше времени, чем другим, чтобы привыкнуть к иммиграции. Правда в том, что они не привыкли видеть таких людей, как я.

Проблема в том, что говорить и совершать расистские действия на стадионах всегда было разрешено. Но я гарантирую вам одно: не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, сказал бы их на улице, в реальной жизни. Я уверен в этом на 100%. Поэтому мне трудно поверить, что эти люди расисты.

Они делают это, чтобы позлить меня, для них это все равно что сказать «сукин сын»... Они должны понимать, что расизм – это не оскорбление. Это нечто гораздо большее», – сказал нападающий «Адана Демирспор».

Балотелли об оправдании Ачерби по делу о расизме: «Они не нашли доказательств, имея 20 тысяч камер и микрофонов? По-моему, Франческо покрывают»

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26 комментариев
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Марио светлая голова, понимает разницу между троллингом и расизмом)
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Сказал бы он это в лицо винисиусу, чтобы тот в себя пришёл.
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Я более чем уверен, что практически каждый кто оскорбляет игроков на трибунах, в реальной жизни с глазу на глаз и ни слова бы не смог предъявить, а оскорблять тем более.
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Ответ Да Нет
Сказал бы он это в лицо винисиусу, чтобы тот в себя пришёл.
Или хотя бы с трибуны
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Повзрослел что-ли Марио, ждем от шимпанзе из Реала того же
+7
-3
+4
Дожили до времён, когда Марио Балотелли говорит адекватные вещи и выдаёт базу.
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0
+3
Ответ Эмгыр вар Эмрейс
Повзрослел что-ли Марио, ждем от шимпанзе из Реала того же
😁 ахах +
+2
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Ответ Fan of Sport
Я более чем уверен, что практически каждый кто оскорбляет игроков на трибунах, в реальной жизни с глазу на глаз и ни слова бы не смог предъявить, а оскорблять тем более.
Про интернет можно то же самое сказать)
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Винисиус: что этот итальянец себе позволяет?!?
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до винипуха это все равно не дойдет, так как в голове опилки.
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Марио "Орео" Балотелли...
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Когда Бало с годами стал умным. Удивительно.
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Фамилий не называет, но кого имеет в виду и так понятно. Молодец однако. Голова с мозгами.
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Винисиус: да этот макароннник просто наследник Муссолини
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https://m.youtube.com/watch?si=wYAhqvJu9XbXh51c&v=1069n2iz-bc&feature=youtu.be

Про "страдальцев" от расизма. Типа Виньки-юниора.
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Что этот макаронник себе позволяет?..
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Ответ Streetbor
Марио светлая голова, понимает разницу между троллингом и расизмом)
Потому что сам тролль топовый:)
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Винисиус призвал резко отменить темнокожесть Марио Балотелли.
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Ответ Да Нет
Сказал бы он это в лицо винисиусу, чтобы тот в себя пришёл.
ВИНнИ пух и его в расизме обвинит)
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Его бы сейчас в раздевалку Реала))
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Ответ Fan of Sport
Я более чем уверен, что практически каждый кто оскорбляет игроков на трибунах, в реальной жизни с глазу на глаз и ни слова бы не смог предъявить, а оскорблять тем более.
Конечно. Только не потому что он не ксенофоб. Потому что ему бы прилетело сразу.
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Ответ Fan of Sport
Я более чем уверен, что практически каждый кто оскорбляет игроков на трибунах, в реальной жизни с глазу на глаз и ни слова бы не смог предъявить, а оскорблять тем более.
С чего ты взял? Вини топ боец или что должно остановить?
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Не думал, что Марио окажется умнее кучи своих братьев по коже. "главная" звезда Мадрида, которая в этом сезоне уже не главная, вообще прилюдно отшлепана этими словами
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