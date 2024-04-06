Марио Балотелли: «Некоторые чернокожие используют расизм как оправдание. Не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, сказал бы их в реальной жизни»
Марио Балотелли высказался о расизме на стадионах.
«Некоторые чернокожие люди мне несимпатичны, потому что они используют расизм в качестве оправдания. Расизм есть не везде. Итальянцы – не расисты. Они просто всегда эмигрировали, и им требовалось больше времени, чем другим, чтобы привыкнуть к иммиграции. Правда в том, что они не привыкли видеть таких людей, как я.
Проблема в том, что говорить и совершать расистские действия на стадионах всегда было разрешено. Но я гарантирую вам одно: не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, сказал бы их на улице, в реальной жизни. Я уверен в этом на 100%. Поэтому мне трудно поверить, что эти люди расисты.
Они делают это, чтобы позлить меня, для них это все равно что сказать «сукин сын»... Они должны понимать, что расизм – это не оскорбление. Это нечто гораздо большее», – сказал нападающий «Адана Демирспор».
Балотелли об оправдании Ачерби по делу о расизме: «Они не нашли доказательств, имея 20 тысяч камер и микрофонов? По-моему, Франческо покрывают»
Всем кого уже достал вид ядовитого радиоактивного зеленого говна спорцаСРУ после уродского ребрендинга💩🤮, ЕСТЬ СПОСОБ ВСЕ ОТМЕНИТЬ, и даже сделать лучше!
Всего за пару кликов ваш спорцСРУ преобразится так:
- вернется старый логотип и шрифт заголовков.
- полная замена тошнотворного ядовитого зеленого на приятный зеленый цвета травы;
- уменьшена высота меню;
- нечитабельный бледный шрифт сделан цвета фуксии, теперь не нужно ломать глаза;
Как это сделать?
1. Устанавливаем в браузер дополнение Stylus.
2. Открываем СпорцСРУ, и нажимаем в Stylus кнопку "искать стили".
3. Выбираем стиль "Sports.ru 2024 redesign from Longus"
Готово! спорцСРУ теперь радует глаза!!🙂
P.S. Акция обратного апбрендинга проводится при поддержке Алексея Авдохина. Он настоящий мотиватор и выдающийся коучмен!!👍🙆♂️
PP.S. Сохраните эту инструкцию СРАЗУ, т.к. спорцСРУ ее сейчас удалит.
Про "страдальцев" от расизма. Типа Виньки-юниора.