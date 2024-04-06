Марио Балотелли: «Некоторые чернокожие используют расизм как оправдание. Не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, сказал бы их в реальной жизни»

Марио Балотелли высказался о расизме на стадионах.

«Некоторые чернокожие люди мне несимпатичны, потому что они используют расизм в качестве оправдания. Расизм есть не везде. Итальянцы – не расисты. Они просто всегда эмигрировали, и им требовалось больше времени, чем другим, чтобы привыкнуть к иммиграции. Правда в том, что они не привыкли видеть таких людей, как я.

Проблема в том, что говорить и совершать расистские действия на стадионах всегда было разрешено. Но я гарантирую вам одно: не каждый, кто говорит определенные слова на трибунах, сказал бы их на улице, в реальной жизни. Я уверен в этом на 100%. Поэтому мне трудно поверить, что эти люди расисты.

Они делают это, чтобы позлить меня, для них это все равно что сказать «сукин сын»... Они должны понимать, что расизм – это не оскорбление. Это нечто гораздо большее», – сказал нападающий « ».

Балотелли об оправдании Ачерби по делу о расизме: «Они не нашли доказательств, имея 20 тысяч камер и микрофонов? По-моему, Франческо покрывают»