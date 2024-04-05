«Ювентус» выложил черно-белое фото в поддержку Маккенни, подвергшегося расизму с «Лацио»: «Клуб начал процедуры проверки и готов сотрудничать, чтобы определить ответственных лиц»

«Ювентус» выступил с поддержкой Уэстона Маккенни на фоне расистских оскорблений.

«Ювентус» осудил расистские оскорбления в адрес полузащитника со стороны болельщиков « » во время полуфинального матча Кубка Италии (2:0).

«Ювентус» обратил внимание на видео, распространенное в социальных сетях, из которого следует, что дискриминационные кричалки доносятся из гостевого сектора и направлены на Уэстона Маккенни во время его замены.

После подтверждения инцидента игроком клуб сообщает, что активировал все процедуры, направленные на проверку произошедшего, и готов полностью сотрудничать, чтобы определить ответственных лиц», – говорится в сообщении «Юве».

Клуб также опубликовал черно-белую фотографию Маккенни в своих социальных сетях с подписью: «Никогда больше».

Фото: twitter.com/juventusfcen

В ноябре прошлого года часть стадиона «Фиорентины» была закрыта на один матч после того, как болельщики «фиалок» скандировали расистские и дискриминационные оскорбления в адрес Маккенни и его партнеров по «Ювентусу» Душана Влаховича и Мойзе Кина.