«Ювентус» выложил черно-белое фото в поддержку Маккенни, подвергшегося расизму с «Лацио»: «Клуб начал процедуры проверки и готов сотрудничать, чтобы определить ответственных лиц»

Теги Лацио Ювентус серия А Италия Кубок Италии болельщики Мойзе Кин Душан Влахович Уэстон Маккенни дискриминация Футбол

«Ювентус» выступил с поддержкой Уэстона Маккенни на фоне расистских оскорблений.

«Ювентус» осудил расистские оскорбления в адрес полузащитника Уэстона Маккенни со стороны болельщиков «Лацио» во время полуфинального матча Кубка Италии (2:0).

«Ювентус» обратил внимание на видео, распространенное в социальных сетях, из которого следует, что дискриминационные кричалки доносятся из гостевого сектора и направлены на Уэстона Маккенни во время его замены.

После подтверждения инцидента игроком клуб сообщает, что активировал все процедуры, направленные на проверку произошедшего, и готов полностью сотрудничать, чтобы определить ответственных лиц», – говорится в сообщении «Юве».

Клуб также опубликовал черно-белую фотографию Маккенни в своих социальных сетях с подписью: «Никогда больше».

 

Фото: twitter.com/juventusfcen

В ноябре прошлого года часть стадиона «Фиорентины» была закрыта на один матч после того, как болельщики «фиалок» скандировали расистские и дискриминационные оскорбления в адрес Маккенни и его партнеров по «Ювентусу» Душана Влаховича и Мойзе Кина.

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8 комментариев
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А как же психоз, крики, провокации толпы? Надо как Винисиус. Он же, как нам вдалбливают все вокруг легенды, чиновники и футболисты, делает всё верно. Или как Меньян: расплакался бы что ли и попытался сорвать игру
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Черно-белые - это потому что он черный, а ему кричали белые?
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На фото ниже пояса что-то странное...
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почему сразу черно белую, а не бело черную?
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В новом десятилетии тема расизма стала какой-то натуральной истерией. Как же жили и работали темнокожие люди 10, 20, 30 и более лет назад-то? А самое главное где были все эти расисты, которые ежедневно дают инфоповоды сегодня?
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