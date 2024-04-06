Экс-футболист «Спартака» Давыдов о переходе в «Рому» из Медиалиги: «Ромарой был очень заинтересован во мне, а я предан тем, кто верит в меня»

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия Денис Давыдов Ромарой ЛФК Рома Winline Медиалига трансферы Медиафутбол

Денис Давыдов будет совмещать выступление за «Рому» и «Росич».

– Ты подписал контракт с «Росичем», но сегодня ты в Winline Медиалиге. Тебе разрешают здесь играть?

– Да, я договорился и в «Росиче», и в «Роме». Приоритет отдаю «Роме». Молодые пацаны, тренировка-две в неделю. К чемпионату тоже буду ездить, помогать молодым ребятам.

– Если выйдете в групповой этап Медиалиги, будешь совмещать? Это не скажется на здоровье?

– Я спокойно [работаю], по своей программе. Немолодой, поэтому готовлюсь.

– Почему выбрал именно «Рому»?

– Рома (Ромарой, президент «Ромы» – Спортс) был очень заинтересован во мне, а я предан тем, кто верит в меня. За Рому теперь. Он мой президент, мой друг, товарищ и партнер по команде, – рассказал нападающий «Ромы» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Ранее Давыдов выступал в Медиалиге за Reality и «Народную Команду». В профессиональной карьере форвард выступал за «Спаратк» и «Химки».

Для выхода в групповой этап Медиалиги, «Роме» предстоит стыковой матч с Rocket Team.

«Росич» – любительская команда из чемпионата Москвы.

8 комментариев
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Так надо было написать российский Месси перешёл в Рому
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Про какого-то дебила новости, а про днюху Арнольдыча ни слова. Поздравляем Леонид Арнольдович с прошедшим ДЗ! Здоровья и долгих лет! ⚽🏆💪
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Рома сейчас в дерби с Лацио играет, вы вообще о чём?
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заголовок звучит сочно
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Русский Тотти
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До чего русский Месси докатился...
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