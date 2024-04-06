ЭСК РФС: Левников правильно не назначил пенальти в матче «Локо» и «Урала» после столкновения Пиняева с Маминым

Судья принял правильное решение после столкновения Сергея Пиняева и Алексея Мамина.

К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, на 69-й минуте игры между « » и « » (1:0) вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву коленом в область глаза. Вингеру «Локо» была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой. Главный судья ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 69-й минуте матча.

Вратарь «Урала» вступает в единоборство за верховой мяч с игроком «Локомотива» в нормальной манере, играет в мяч, зафиксировав его в руках, после чего происходит контакт коленом с головой нападающего.

По мнению всех членов комиссии, данный контакт является ненаказуемым, так как был неизбежным и обусловлен инерцией движения соперников на встречных курсах. Комиссия единогласно считает, что судья принял правильное решение не назначать пенальти в ворота «Урала» после просмотра на мониторе данного игрового эпизода.

В свою очередь, комиссия отмечает ошибочное решение ВАР вмешаться в данную ситуацию и пригласить судью к монитору ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», – говорится в заключении ЭСК.

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