ЭСК РФС: Левников правильно не назначил пенальти в матче «Локо» и «Урала» после столкновения Пиняева с Маминым

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Урал Кирилл Левников Алексей Мамин Сергей Пиняев ЭСК РФС Футбол

Судья принял правильное решение после столкновения Сергея Пиняева и Алексея Мамина.

К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, на 69-й минуте игры между «Уралом» и «Локомотивом» (1:0) вратарь хозяев Алексей Мамин, пытаясь поймать мяч, попал полузащитнику железнодорожников Сергею Пиняеву коленом в область глаза. Вингеру «Локо» была оказана медицинская помощь, он доигрывал матч с гематомой. Главный судья Кирилл Левников ознакомился с видеоповтором и принял решение не назначать пенальти в ворота «Урала».

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Урал» на 69-й минуте матча.

Вратарь «Урала» Алексей Мамин вступает в единоборство за верховой мяч с игроком «Локомотива» Сергеем Пиняевым в нормальной манере, играет в мяч, зафиксировав его в руках, после чего происходит контакт коленом с головой нападающего. 

По мнению всех членов комиссии, данный контакт является ненаказуемым, так как был неизбежным и обусловлен инерцией движения соперников на встречных курсах. Комиссия единогласно считает, что судья принял правильное решение не назначать пенальти в ворота «Урала» после просмотра на мониторе данного игрового эпизода. 

В свою очередь, комиссия отмечает ошибочное решение ВАР вмешаться в данную ситуацию и пригласить судью к монитору ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», – говорится в заключении ЭСК. 

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8 комментариев
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Ответ </c/>
ну что я собственно и писал в комментариях...абсолютно рабочий момент...
Абсолютно по правилам чуть не убил маленького.
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А колено выставилось под воздействием ветра или сквозняка.
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Бег Пиняева навстречу выпрыгнувшему вратарю в надежде сыграть в мяч смотрелся как попытка с разбега перепрыгнуть едущий на тебя троллейбус. С тем же, в общем, печальным результатом.
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ну что я собственно и писал в комментариях...абсолютно рабочий момент...
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Оба виновны. Маминов потому что большой вырос, а Пиняев потому что маленький остался. Посему - продолжить игру.
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Ответ Дядя Боря
Абсолютно по правилам чуть не убил маленького.
когда идёшь в подобный контракт, должен следить не только за мячом, но и оценивать ситуацию целиком..вратарь вышел и забрал мяч и по инерции не имел иной возможности избежать контакта...
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когда идёшь в подобный контракт, должен следить не только за мячом, но и оценивать ситуацию целиком..вратарь вышел и забрал мяч и по инерции не имел иной возможности избежать контакта...
А колено можно выставлять?
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