Помазун о пенальти в ворота «Урала»: «Если какие‑то микрокасания увидели и ставят – это очень странно. Чтобы на вратаре поставили фол, его должны сломать пополам»

Вратарь «Урала» Илья Помазун раскритиковал судей после матча с «Крыльями».

« » потерпел поражение со счетом 1:2 в 23-м туре Мир РПЛ.

Победный гол был забит с пенальти, назначенного за фол и утвержденного после просмотра видеоповтора. Кроме того, был удален защитник уральцев Итало Гонсалвес.

– Пенальти в ворота «Урала» – весьма спорный эпизод. С одного повтора видно нарушение правил, с другого все не так очевидно. Что там было?

– У меня руки пошли по полю, касания (соперника) не чувствовал. Ощущение, что пенальти не было.

Если какие‑то микрокасания увидели и ставят пенальти, то это очень странно, потому что, чтобы на вратаре поставили фол, его должны сломать пополам.

– Удалось посмотреть видео момента?

– Еще нет, – сказал Помазун.