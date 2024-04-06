Помазун о пенальти в ворота «Урала»: «Если какие‑то микрокасания увидели и ставят – это очень странно. Чтобы на вратаре поставили фол, его должны сломать пополам»
Вратарь «Урала» Илья Помазун раскритиковал судей после матча с «Крыльями».
«Урал» потерпел поражение со счетом 1:2 в 23-м туре Мир РПЛ.
Победный гол был забит с пенальти, назначенного за фол Помазуна и утвержденного после просмотра видеоповтора. Кроме того, был удален защитник уральцев Итало Гонсалвес.
– Пенальти в ворота «Урала» – весьма спорный эпизод. С одного повтора видно нарушение правил, с другого все не так очевидно. Что там было?
– У меня руки пошли по полю, касания (соперника) не чувствовал. Ощущение, что пенальти не было.
Если какие‑то микрокасания увидели и ставят пенальти, то это очень странно, потому что, чтобы на вратаре поставили фол, его должны сломать пополам.
– Удалось посмотреть видео момента?
– Еще нет, – сказал Помазун.