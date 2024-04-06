«Милан» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 17:5. Дальше – «Рома» в ЛЕ

«Милан» продлил победную серию до 7 матчей .

Команда тренера дома разгромила « » (3:0) в матче 31-го тура Серии А.

Таким образом, « » выиграл 7 матчей подряд с общим счетом – 17:5.

« » набрал 68 очков в Серии А и остается на втором месте. У «Ювентуса» на 9 очков меньше и игра в запасе. У лидирующего «Интера» – 79 баллов и матч в запасе.

11 апреля миланцы примут «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.