«Милан» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 17:5. Дальше – «Рома» в ЛЕ
«Милан» продлил победную серию до 7 матчей .
Команда тренера Стефано Пиоли дома разгромила «Лечче» (3:0) в матче 31-го тура Серии А.
Таким образом, «Милан» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом – 17:5.
«Милан» набрал 68 очков в Серии А и остается на втором месте. У «Ювентуса» на 9 очков меньше и игра в запасе. У лидирующего «Интера» – 79 баллов и матч в запасе.
11 апреля миланцы примут «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Ну а в финале Милан отлетит от Ливерпуля. Уж очень сейчас хорош Ливерпуль. Это не его уровень.