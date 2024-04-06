«Милан» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 17:5. Дальше – «Рома» в ЛЕ

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лечче Футбол

«Милан» продлил победную серию до 7 матчей .

Команда тренера Стефано Пиоли дома разгромила «Лечче» (3:0) в матче 31-го тура Серии А.

Таким образом, «Милан» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом – 17:5.

«Милан» набрал 68 очков в Серии А и остается на втором месте. У «Ювентуса» на 9 очков меньше и игра в запасе. У лидирующего «Интера» – 79 баллов и матч в запасе.

11 апреля миланцы примут «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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12 комментариев
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Где там те кто гнали Пиоли ? Помню ещё осенью мне тут доказывали, что он физрук и надо звать Конте
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С Пиоли надо продлять контракт ещё на один сезон однозначно ☝️
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молодцы, россонери, набрали хороший ход в концовке сезона
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Ответ Максим Ачкасов
по моему шансов пройти Рому при Жозе было бы больше
Жозе умеет играть в кубках. Зря вы. Из таких матчей он может выжать все из команды. Они выходят умирать, но выиграть. Уверен что Милан легко пройдет Рому, чего бы не случилось при Моуриньо.
Ну а в финале Милан отлетит от Ливерпуля. Уж очень сейчас хорош Ливерпуль. Это не его уровень.
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Ответ Виталий Ан
Жозе умеет играть в кубках. Зря вы. Из таких матчей он может выжать все из команды. Они выходят умирать, но выиграть. Уверен что Милан легко пройдет Рому, чего бы не случилось при Моуриньо. Ну а в финале Милан отлетит от Ливерпуля. Уж очень сейчас хорош Ливерпуль. Это не его уровень.
Это гадания на кофейной гущи, как бы сложился матч при Жозе. Может лучше, может хуже, не узнаем уже
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Отличный результат, Милан набрал хороший ход, жаль только что для Скудетто этого не хватит
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Ответ Виталий Ан
В ЛЕ переедут Рому. Смогли бы они это сделать при Жозе в Роме большой вопрос.
по моему шансов пройти Рому при Жозе было бы больше
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Ответ Artem89S
Я тут, и что? Обыграли аутсайдера, всё, пелена на глазах? Нитей тренерской мысли в игре как не было, так и нет. Любой серьезный соперник как доставлял проблем, так и доставляет, а вся игра это закинуть на Леау, может че придумает впереди.
Так и есть,Милан стал набирать очки за счёт формы Тео и Леао,они всегда в этот период как раз на пик формы и выходят. Команды обыгранные—это смех)
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