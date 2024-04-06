«Бавария» пропустила 2 гола за 86 секунд от «Хайденхайма»

«Бавария» пропустила два гола менее чем за полторы минуты от «Хайденхайма».

« » принимает «Баварию» в 28-м туре Бундеслиги (2:2, второй тайм).

Клуб из Мюнхена выиграл первый тайм со счетом 2:0, но пропустила два быстрых гола в начале второй половины матча.

На 50-й минуте один гол отыграл хавбек Кевин Зесса, а на 51-й ворота поразил форвард .

Отметим, что Зесса забил на отметке 49:28, а Кляйндинст – на 50:54. Между мячами – 86 секунд.

9 апреля « » на выезде сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.