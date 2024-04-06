«Бавария» пропустила 2 гола за 86 секунд от «Хайденхайма»

Теги Бавария бундеслига Германия Свен Ульрайх Хайденхайм Тим Кляйндинст Кевин Зесса Футбол

«Бавария» пропустила два гола менее чем за полторы минуты от «Хайденхайма».

«Хайденхайм» принимает «Баварию» в 28-м туре Бундеслиги (2:2, второй тайм).

Клуб из Мюнхена выиграл первый тайм со счетом 2:0, но пропустила два быстрых гола в начале второй половины матча.

На 50-й минуте один гол отыграл хавбек Кевин Зесса, а на 51-й ворота Свена Ульрайха поразил форвард Тим Кляйндинст.

Отметим, что Зесса забил на отметке 49:28, а Кляйндинст – на 50:54. Между мячами – 86 секунд.

9 апреля «Бавария» на выезде сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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8 комментариев
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Два раза за 86 секунд! Моя жена бы узнала в них что-то родное)
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самая слабая Бавария за последнее 15 лет.
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Хех, classic
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Тухлый в стиле
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Не знаю кто там накосячил, но на поле присутствует Упамекано))
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Бавария 😁
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По ощущениям в конце сезона стала конкретно подразваливаться ...
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