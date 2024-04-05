Чемпионат Германии. «Вердер» в гостях у «Айнтрахта», «Байер» в субботу сыграет с «Унионом», «Бавария» – с «Хайденхаймом»

«Айнтрахт» сыграет с «Вердером» в стартовом матче 28-го тура Бундеслиги.

В субботу лидер таблицы « » сыграет с « » в гостях, « » – с « », «Боруссия» примет «Штутгарт».

В воскресенье тур завершится матчем «Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах.

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги