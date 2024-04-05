Чемпионат Германии. «Вердер» в гостях у «Айнтрахта», «Байер» в субботу сыграет с «Унионом», «Бавария» – с «Хайденхаймом»
«Айнтрахт» сыграет с «Вердером» в стартовом матче 28-го тура Бундеслиги.
В субботу лидер таблицы «Байер» сыграет с «Унионом» в гостях, «Бавария» – с «Хайденхаймом», «Боруссия» Дортмунд примет «Штутгарт».
В воскресенье тур завершится матчем «Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах.
28-й тур
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.30, «Фольксваген-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.