Чемпионат Германии. «Вердер» в гостях у «Айнтрахта», «Байер» в субботу сыграет с «Унионом», «Бавария» – с «Хайденхаймом»

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«Айнтрахт» сыграет с «Вердером» в стартовом матче 28-го тура Бундеслиги.

В субботу лидер таблицы «Байер» сыграет с «Унионом» в гостях, «Бавария» – с «Хайденхаймом», «Боруссия» Дортмунд примет «Штутгарт». 

В воскресенье тур завершится матчем «Вольфсбург» – «Боруссия» Менхенгладбах. 

Чемпионат Германии

28-й тур

Айнтрахт Ф – Вердер
Дата проведения
5 апреля, 21.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кельн – Бохум
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Унион – Байер
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фрайбург – РБ Лейпциг
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хайденхайм – Бавария
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Майнц – Дармштадт
Дата проведения
6 апреля, 16.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия Д – Штутгарт
Дата проведения
6 апреля, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хоффенхайм – Аугсбург
Дата проведения
7 апреля, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вольфсбург – Боруссия М
Дата проведения
7 апреля, 18.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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