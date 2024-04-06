«МЮ» и «Ювентусу» интересен Тиаго Мотта. «Болонья» надеется, что тренер продлит контракт

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются тренером «Болоньи».

Бывший футболист «Барселоны», «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии тренирует «Болонью» с 2022 года. В этом сезоне клуб из Эмилии-Романьи занимает 4-е место в Серии А, на 2 очка отставая от «Юве».

« » хотел бы пригласить в случае увольнения с поста главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

« » может обратиться к кандидатуре Тиаго, если решит не продолжать сотрудничество с .

При этом «Болонья» надеется, что Мотта продлит контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня, особенно в случае выхода в Лигу чемпионов.