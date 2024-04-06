«МЮ» и «Ювентусу» интересен Тиаго Мотта. «Болонья» надеется, что тренер продлит контракт

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия Тиаго Мотта серия А Италия возможные трансферы Болонья Массимилиано Аллегри Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются тренером «Болоньи».

Бывший футболист «Барселоны», «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии тренирует «Болонью» с 2022 года. В этом сезоне клуб из Эмилии-Романьи занимает 4-е место в Серии А, на 2 очка отставая от «Юве».

«Ювентус» хотел бы пригласить Мотту в случае увольнения Массимилиано Аллегри с поста главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«МЮ» может обратиться к кандидатуре Тиаго, если решит не продолжать сотрудничество с Эриком тен Хагом.

При этом «Болонья» надеется, что Мотта продлит контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня, особенно в случае выхода в Лигу чемпионов.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший вариант для Юве, но не для МЮ.
+4
0
+4
Ответ <Inter>
Ни одна команда не подходит Мотте с точки зрения состава, но всё зависит от его амбиций и уверенности в себе
ну естественно, мало у кого состав как у Болоньи
+3
0
+3
да какой Мотта, Рэдклиф приведет Поттера или Саутгейта.
рано или поздно, но следующий тренер МЮ - англичанин
+2
0
+2
Думаю еще на годик ему стоит остаться
0
0
0
Ни одна команда не подходит Мотте с точки зрения состава, но всё зависит от его амбиций и уверенности в себе
0
0
0
Юве надо не спать и забирать этого тренера,а то перехватят другие
0
0
0
Аллегри шикарно справляется в Юве, твердо намерен сохранить место в 4-ке, не вижу смысла менять
+1
-1
0
Кстати Мотта - очень интересный вариант для МЮ. Наверное, самый интересный и оптимальный вариант для сегодняшних юнайтед
0
0
0
Ответ Дмитрий
Хороший вариант для Юве, но не для МЮ.
И для Юве сейчас это не хороший вариант. И для самого Мотты тем более. Этот состав даже игру раз в неделю не вывозит. И дело не только в Аллегри. Мотте лучше всего ещё на сезон остаться в Болонье.
0
0
0
Ответ Jan Paskel
ну естественно, мало у кого состав как у Болоньи
Дело же в стилистике игроков, а не в их уровне. Есть большие сомнения, что Мотте нужны будут Маккени, Веа, Костич, Милик и даже Влахович, который бревно по сравнению с техничным Зиркзее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий