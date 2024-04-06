«МЮ» и «Ювентусу» интересен Тиаго Мотта. «Болонья» надеется, что тренер продлит контракт
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются тренером «Болоньи».
Бывший футболист «Барселоны», «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии тренирует «Болонью» с 2022 года. В этом сезоне клуб из Эмилии-Романьи занимает 4-е место в Серии А, на 2 очка отставая от «Юве».
«Ювентус» хотел бы пригласить Мотту в случае увольнения Массимилиано Аллегри с поста главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«МЮ» может обратиться к кандидатуре Тиаго, если решит не продолжать сотрудничество с Эриком тен Хагом.
При этом «Болонья» надеется, что Мотта продлит контракт с клубом, рассчитанный до 30 июня, особенно в случае выхода в Лигу чемпионов.
рано или поздно, но следующий тренер МЮ - англичанин