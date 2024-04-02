«Ювентус» уволит Аллегри, если не выйдет в ЛЧ. Мотта – главный кандидат на замену
Массимилиано Аллегри может потерять работу в «Ювентусе».
Контракт главного тренера «бьянконери» действует до 2025 года, его зарплата составляет 7 миллионов евро в год, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, расставание с тренером по ходу этого сезона крайне маловероятно, руководство клуба предпочитает дождаться мая. Решение о будущем Аллегри будет зависеть от того, гарантирует ли «Ювентус» себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Если туринцы не сумеют пробиться в ЛЧ, специалист будет уволен. Главным претендентом на замену Аллегри считается Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью» – его зарплата не будет обременительной для клуба. Варианты с назначением Винченцо Итальяно или Раффаэле Палладино менее вероятны.
Отмечается, что даже выход в ЛЧ еще не гарантирует Аллегри место в «Юве» – руководство будет учитывать, насколько уверенно команда добьется этого результата. Тем не менее, сейчас в клубе настроены позитивно.
После 30 проведенных туров Серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.
Болельщик Милана.
Позитивно на уволить?
Тут же прямо пример ситуации ,когда немного надо пожертвовать деньгами(компенсация) сейчас и пожать плоды в будущем..
Ну не идет у Макса больше в Юве и на таком уровне..
Пусть попробует себя в командах рангом пониже..
Хватит жить историями 5-10 летней давности
Форца.....