«Ювентус» уволит Аллегри, если не выйдет в ЛЧ. Мотта – главный кандидат на замену

Теги Винченцо Итальяно Ювентус Раффаэле Палладино Тиаго Мотта серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри может потерять работу в «Ювентусе».

Контракт главного тренера «бьянконери» действует до 2025 года, его зарплата составляет 7 миллионов евро в год, еще 2 миллиона предусмотрены в виде бонусов. 

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, расставание с тренером по ходу этого сезона крайне маловероятно, руководство клуба предпочитает дождаться мая. Решение о будущем Аллегри будет зависеть от того, гарантирует ли «Ювентус» себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. 

Если туринцы не сумеют пробиться в ЛЧ, специалист будет уволен. Главным претендентом на замену Аллегри считается Тиаго Мотта, возглавляющий «Болонью» – его зарплата не будет обременительной для клуба. Варианты с назначением Винченцо Итальяно или Раффаэле Палладино менее вероятны. 

Отмечается, что даже выход в ЛЧ еще не гарантирует Аллегри место в «Юве» – руководство будет учитывать, насколько уверенно команда добьется этого результата. Тем не менее, сейчас в клубе настроены позитивно. 

После 30 проведенных туров Серии А «Ювентус» набрал 59 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. 

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18 комментариев
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Звучит как угроза для болельщиков. Там невозможно выпасть ниже 4 места
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Ответ <Inter>
Звучит как угроза для болельщиков. Там невозможно выпасть ниже 4 места
щас Аллегри даст тебе свое пиво, чтоб ты подержал
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+29
Его могут уволить уже завтра если он проиграет сегодня Лацио. Очевидно, что команда от его дедовских методов устала, игроки деградируют и им это перед Евро вообще не надо.
+24
-1
+23
На его футбол смотреть не возможно! Желаю скорейшей смены!
Болельщик Милана.
+14
-1
+13
Ответ Дима
Аллегри можно оставить только если Юве возьмёт титул
кубок? Сарри даже после скудетто убрали, а с этим всё тити минут
+10
-1
+9
" Тем не менее, сейчас в клубе настроены позитивно. "
Позитивно на уволить?
Тут же прямо пример ситуации ,когда немного надо пожертвовать деньгами(компенсация) сейчас и пожать плоды в будущем..
Ну не идет у Макса больше в Юве и на таком уровне..
Пусть попробует себя в командах рангом пониже..
Хватит жить историями 5-10 летней давности
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миланская гдс отчаянно вбрасывает мол Максимку ещё могут не уволить летом ) даже не мечтайте
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Надо убирать сейчас и потихоньку готовиться к новому сезону. Из четверки выпасть надо очень сильно постараться, хотя смотря на календарь и такое возможно)
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Не попасть в ЛЧ будет практически невозможно, особенно учитывая что Италия скорее всего получит 5 мест на следующий год. Ещё бы поставили задачу сохранить место в Серии-А после того как в конце первого круга реально боролись за чемпионство.
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Ответ Ramiz Tamazanov
Его могут уволить уже завтра если он проиграет сегодня Лацио. Очевидно, что команда от его дедовских методов устала, игроки деградируют и им это перед Евро вообще не надо.
Да хренас два.Его бы и уже уволили,да большая неустойка бьет по шее клуб.
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Ну, пришло время сказать, что руководство Юве, долбанулось...
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Всей душой за Болонью, Аталанту и Рому!😁 Лацио и Наполи тоже могут догнать Юве.😄
Форца.....
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Не понимаю логику. То есть как бы плохо и беспеоспективно не было, раз в ЛЧ пролез, то работай дальше? И наоборот. Шикарные перспективы, хороший базис, шальной гол на 90 минуте последнего тура и выпадение из зоны ЛЧ, т.к. наандерперформили - уволен? Цель-то какая?
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Мотта все делает, что бы оказаться в ЛЧ с Болоньей, и подобная рокировка ему едва понравится, если Аллегри все же пролетит мимо ЛЧ (вероятность наверное 0,1%)...
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