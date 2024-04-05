Фанат «Челси» принес на матч с «МЮ» футболку «Иуда» с 19-м номером, посвященную Маунту. Мэйсон летом ушел за 55+5 млн фунтов
Болельщик «Челси» принес футболку с надписью «Иуда», посвященную Мейсону Маунту.
«МЮ» в гостях проиграл «Челси» со счетом 3:4 в 31-м туре АПЛ.
Болельщик лондонцев принес на матч футболку с 19-м номером на которой написано слово «Иуда».
Вероятно, перформанс адресован хавбеку «МЮ» Мэйсону Маунту, который покинул «Челси» прошлым летом, перейдя в «Юнайтед» за 55+5 млн фунтов.
В этой игре Маунт вышел на замену на 86-й минуте. Его статистика – здесь.
Изображение: twitter.com/ManUtdMania_/
А за сегодняшнюю игру отдельный респект, с ним МЮ -1 игрок на поле был
- А правда в том сынок, что об этом не обязательно говорить, все и так всё понимают.
Стоит ли оставлять Тен хага? Думаю нет. Но кем заменить? Думаю ни кем. Может Сульшера вернуть.. Хотелось бы Зидана видеть.
По матчу.. Я уже это видел, МЮ бьётся хвостом как рыба на берегу, ни сдохнуть не может, ни в м оре попасть. Это конвульсии, агония того, что вся эта система, все эти идеи НЕ РАБОТАЮТ.
Нет лёгкости, есть только загон скота, нет творчества, есть только страх, страх ошибиться. Нет стержня, и духа, даже когда проигрываем, это всегда должно быть, должен быть костяк, которые впоследствии даст плоды, но этого нет, есть только песочный дом, который то стоит (победа), то посыпается (ничья) то валиться (проигрыш) и хрупкость.
У Тена Хага есть философия, ок, она не подходит МЮ. Вот и всё. Нужно разбегаться.