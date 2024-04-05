Фанат «Челси» принес на матч с «МЮ» футболку «Иуда» с 19-м номером, посвященную Маунту. Мэйсон летом ушел за 55+5 млн фунтов

Болельщик «Челси» принес футболку с надписью «Иуда», посвященную Мейсону Маунту.

«МЮ» в гостях проиграл «Челси» со счетом 3:4 в 31-м туре .

Болельщик лондонцев принес на матч футболку с 19-м номером на которой написано слово «Иуда».

Вероятно, перформанс адресован хавбеку « » , который покинул « » прошлым летом, перейдя в «Юнайтед» за 55+5 млн фунтов.

В этой игре Маунт вышел на замену на 86-й минуте. Его статистика – здесь.

Изображение: twitter.com/ManUtdMania_/