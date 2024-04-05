Зырянов о Педро: «Мы любим раздавать авансы, давайте посмотрим на длинной дистанции – хотя бы 4-5 матчей. Можно говорить, что это замена Малкому, если будет показывать стабильную игру»
Константин Зырянов оценил игру новичка «Зенита» Педро.
18-летний вингер «Зенита» Педро сделал дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака» (2:1).
«Конечно, мы любим раздавать авансы. Давайте посмотрим на Педро на чуть длинной дистанции: хотя бы четыре-пять матчей пройдет. Если он будет показывать стабильную игру, тогда можно говорить, что Педро – это замена Малкому.
Думаю, что Педро самому будет неприятно, когда будут говорить, что он замена Малкому. Педро – самодостаточная личность. Педро есть Педро (смеется)», – сказал бывший футболист сине-бело-голубых Константин Зырянов.
Нино о Педро: «В Бразилии в его поколении есть очень яркие звезды, как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов. То, что вы видели со «Спартаком», он может сделать в любой момент»
На уровне АПЛ сыграл молодчик, что дальше будет, представить трудно!