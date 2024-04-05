Зырянов о Педро: «Мы любим раздавать авансы, давайте посмотрим на длинной дистанции – хотя бы 4-5 матчей. Можно говорить, что это замена Малкому, если будет показывать стабильную игру»

Теги Зенит Константин Зырянов премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Чемпионат.com Педро дос Сантос Футбол

Константин Зырянов оценил игру новичка «Зенита» Педро.

18-летний вингер «Зенита» Педро сделал дубль в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Конечно, мы любим раздавать авансы. Давайте посмотрим на Педро на чуть длинной дистанции: хотя бы четыре-пять матчей пройдет. Если он будет показывать стабильную игру, тогда можно говорить, что Педро – это замена Малкому.

Думаю, что Педро самому будет неприятно, когда будут говорить, что он замена Малкому. Педро – самодостаточная личность. Педро есть Педро (смеется)», – сказал бывший футболист сине-бело-голубых Константин Зырянов.

Нино о Педро: «В Бразилии в его поколении есть очень яркие звезды, как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов. То, что вы видели со «Спартаком», он может сделать в любой момент»

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6 комментариев
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Как же у московских знатно горит от того, что в Зените появился такой бриллиант как Педро. Чувствуют как он будет унижать их в ближайшие пару лет...😅😅😅
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На фоне таких мастеров футбола, как Зобнин, Умяров, Денисов и Пруцев - просто божила!
На уровне АПЛ сыграл молодчик, что дальше будет, представить трудно!
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Костя прав. главное не захвалить...пока - очень крут, размазал и унизил спартак дважды, поглядим, что будет дальше
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Не лишним будет напомнить что Педро вели с 16 лет, мне кажется достойная иллюстрация работы селекции
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