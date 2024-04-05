Нино о Педро: «В Бразилии в его поколении есть очень яркие звезды, как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов. То, что вы видели со «Спартаком», он может сделать в любой момент»

Нино заявил, что Педро выше среднего уровня талантов в Бразилии.

В первом матче со « » (2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 18-летний вингер «Зенита» забил два гола.

– Мы знаем, что в Бразилии очень много талантливых игроков – придешь на пляж и там любой будет будущей звездой. Педро – особый талант, выше других талантов на своем уровне в 18 лет или среднестатистический для Бразилии?

– Могу сказать, что Педро совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант. То, что вы видели в матче со «Спартаком», он может сделать в любой момент. Он очень талантливый и очень качественный молодой игрок, все еще очень молодой.

Безусловно, в его поколении в есть очень яркие звезды, такие как , но Педро намного выше среднего уровня талантов, которых много в Бразилии. Поэтому уверен, что его ждет большое будущее, и он принесет много пользы «Зениту», – сказал защитник « » .

Семак о российских игроках: «Крики «Уезжайте!» не совсем понимаю. Если не играешь здесь, ничего не выиграл и говоришь, что хочешь уехать... Здесь достаточно стимулов, чтобы развиваться, думаю»