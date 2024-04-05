Нино о Педро: «В Бразилии в его поколении есть очень яркие звезды, как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов. То, что вы видели со «Спартаком», он может сделать в любой момент»

Теги Спартак Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Нино Мота Эндрик Педро дос Сантос Футбол

Нино заявил, что Педро выше среднего уровня талантов в Бразилии.

В первом матче со «Спартаком» (2:1) в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 18-летний вингер «Зенита» Педро забил два гола.

Мы знаем, что в Бразилии очень много талантливых игроков – придешь на пляж и там любой будет будущей звездой. Педро – особый талант, выше других талантов на своем уровне в 18 лет или среднестатистический для Бразилии?

– Могу сказать, что Педро совершенно точно выдающийся и экстраординарный талант. То, что вы видели в матче со «Спартаком», он может сделать в любой момент. Он очень талантливый и очень качественный молодой игрок, все еще очень молодой.

Безусловно, в его поколении в Бразилии есть очень яркие звезды, такие как Эндрик, но Педро намного выше среднего уровня талантов, которых много в Бразилии. Поэтому уверен, что его ждет большое будущее, и он принесет много пользы «Зениту», – сказал защитник «Зенита» Нино.

Семак о российских игроках: «Крики «Уезжайте!» не совсем понимаю. Если не играешь здесь, ничего не выиграл и говоришь, что хочешь уехать... Здесь достаточно стимулов, чтобы развиваться, думаю»

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4 комментария
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Тут вопрос будет ли позади него бежать Литвинов, Хлесевич, а на воротах наслаждаться ударом Селихов! В Европе после принятия мяча есть 1-2 сек чтобы принять решение и отдать на автомате, а у нас можно встать и подумать… А вообще парень оставил прекрасное впечатление дай ему как говорится
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"Мало ли в Бразилии Педров?... И не сосчитаешь." ("Здравствуйте, я ваша тетя!")
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Бомжатник как обычно отлетит в следующем раунде и никакие судьи ему не помогут
опять что-ли победить собралась 🤣
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